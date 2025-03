Grande Fratello, Lorenzo fuori controllo: “Pugni e calci alla porta”. Gli autori valutano la squalifica Spolverato si è reso nuovamente protagonista di atteggiamenti sopra le righe che, secondo gli ultimi rumors, potrebbero portarlo alla squalifica.

La finale del Grande Fratello si avvicina sempre di più e la tensione in Casa non fa che aumentare. Nonostante Alfonso Signorini abbia già richiamato Lorenzo Spolverato all’ordine, chiedendogli fermamente di moderare i toni e controllare l’aggressività a seguito di atteggiamenti ritenuti fin troppo sopra le righe (in particolare urla, lanci di cuscini e calci e pugni al muro) pare che la ramanzina del conduttore non sia comunque bastata. Nelle ultime ore Lorenzo si sarebbe infatti reso protagonista di altri atteggiamenti simili, che in casa non sono certo passati inosservati. E ora, secondo gli ultimi rumors, il concorrente potrebbe essere a rischio squalifica: scopriamo di più.

GF, Lorenzo fuori controllo: "Pugni al muro e alla porta"

Pare proprio che le parole di Alfonso Signorini nei confronti di Lorenzo Spolverato non siano servite a nulla, dato che nelle ultime ore il ragazzo si sarebbe reso nuovamente protagonista di atteggiamenti aggressivi e violenti. A parlare di questo è stata Jessica Morlacchi con le altre due inquiline Stefania Orlando ed Helena Prestes.

"Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io. Tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa. Ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni", ha rivelato Jessica palesemente infastidita. "Infatti ho sentito un rumore. Chiacchierava con Shaila e che aveva dato un cazzotto al muro. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno", ha risposto Stefania rincarando la dose.

GF, Lorenzo Spolverato a rischio squalifica? L’indiscrezione

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e sia il conduttore che gli autori non potranno esimersi dal trattare questo argomento e cercare di capire in diretta cosa sia realmente accaduto. Certamente, se tutto ciò dovesse rivelarsi veritiero, per Lorenzo le cose potrebbero complicarsi. Sul web in molti hanno già chiesto più volte la sua squalifica e, secondo le indiscrezioni rivelate dalla giornalista Grazia Sambruna, l’ipotesi potrebbe effettivamente avverarsi.

"Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di Spolverato domani sera in diretta. Le riporto ma sinceramente oramai sono io la prima a non crederci nemmeno più, stanca, esasperata, disillusa, piena rasa", ha scritto la giornalista proprio ieri su X. La stessa Sambruna ha infatti sottolineato più volte di non apprezzare Lorenzo come personaggio televisivo proprio per i suoi atteggiamenti inaccettabili, ma considerando che fino ad ora nei suoi confronti non è stato preso alcun provvedimento, la sua speranza che possa accadere si allontana sempre di più. Per sapere esattamente cosa accadrà non rimane che guardare la puntata del GF di stasera.

