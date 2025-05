Shaila Gatta ‘riscuote’ dopo il Gf: “A Ballando al 100%”. L’eccezione di Milly Carlucci, il retroscena L'ex gieffina sarebbe in trattativa per diventare una maestra di ballo della prossima edizione del dance show di Milly Carlucci: ecco cosa succede.

CONDIVIDI

Grosse novità in arrivo per Shaila Gatta. L’ex Velina napoletana, reduce dai sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello, sarebbe in procinto di accasarsi presso un altro degli show più amati della tv italiana. Dopo aver fatto scintille nel reality di Signorini, infatti, sarebbe finita nel mirino di Milly Carlucci, pronta a portarla nel cast di Ballando con le stelle a partire dalla prossima edizione in partenza a settembre 2025.

Shaila Gatta maestra a Ballando con le stelle: il retroscena

Shaila Gatta ha tenuto banco nell’ultima edizione del Gf con i suoi tira-e-molla amorosi con Lorenzo Spolverato. I due si sono conosciuti e piaciuti all’interno della Casa e sin dalle prime settimane di reality hanno intrecciato una relazione che è stata l’asse portante delle dinamiche del programma. Tra scene ‘hot’, liti e discussioni spesso sopra le righe, separazioni e ripensamenti, la ballerina e il modello hanno catalizzato l’attenzione di Signorini e del pubblico fino al colpo di scena consumato durante la finale, quando Shaila – eliminata in semifinale – ha scaricato con freddezza Lorenzo usando parole durissime durante il confronto tra loro organizzato da Signorini: "Il nostro era un amore tossico, mi hai trattata come pezza da piedi. Da ora in poi parte la mia dissociazione meditativa da te e durerà per sempre".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Gatta ha tenuto fede a quest’ultimo proposito, perché da allora non ha più riaperto la porta all’amore con Spolverato, nonostante i tentativi fatti da lui per riconquistarla. Ma non se l’è passata bene, tant’è vero che lei stessa ha confessato pubblicamente di aver perso molti chili e di aver sofferto di depressione anche a causa degli strascichi della fine dell’amore con Lorenzo. Ora, però, per lei sarebbe in arrivo una svolta lavorativa che potrebbe aiutarla a voltare definitivamente pagina dopo il Gf. Secondo quanto svelato ieri, infatti, la produzione di Ballando con le stelle avrebbe deciso di arruolare Shaila. Non come concorrente vip ma bensì come maestra di ballo della prossima edizione del dance show di Rai 1 (che in queste settimane sta vivendo uno spin-off dalle alterne fortuna). A lanciare il retroscena è stato lo specialista in gossip Amadeo Venza, che su Instagram ha svelato: "Shaila Gatta verso Ballando con le stelle. Sarebbe in corso una trattativa tra Shaila e il programma di Rai 1. Andrà in porto?". Il rumors è stato poi confermato e rilanciato da Deianira Marzano, che ha scritto sui social: "Sì al 100% ci andrà come insegnante di ballo".

La regola di Milly Carlucci (e l’eccezione)

L’approdo di Shaila Gatta a Ballando con le stelle sarebbe una sorta di eccezione a una regola ferrea stabilita da Milly Carlucci per il suo show. Da anni, infatti, la conduttrice non prende nel cast concorrenti reduci da reality show. Una scelta dettata dalla volontà di Milly di tenere lontano Ballando dal ‘trash’ televisivo che spesso accompagna i personaggi usciti da programmi come il Grande Fratello. Shaila, però, non sarà una concorrente ma una mestra, forse anche per questo la Carlucci potrebbe aver deciso di chiudere un occhio e di puntare su di lei per Ballando 2025.

Potrebbe interessarti anche