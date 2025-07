Temptation Island: tutte pazze per Flavio Ubirti, compresa Shaila Gatta. Ma i fan degli Shailenzo insorgono Stiamo per assistere a un clamoroso crossover tra due reality Mediaset? Quel che sappiamo sul like tattico della ex gieffina alla foto del tentatore più desiderato della storia di TI

Comunque andrà a finire questa edizione di Temptation Island, partita da appena qualche giorno e già al centro del chiacchiericcio gossip di social e web, abbiamo già capito che un vero vincitore c’è. Comunque vada per le sette coppie partecipanti, che si lascino, si cornifichino o rinsaldino il loro amore, c’è qualcuno che ha già sbaragliato ogni possibile concorrenza in fatto di conquiste di cuori.

Parliamo ovviamente, di Flavio Ubirti, l’aitantissimo tentatore che, con la sua sola prima apparizione in spiaggia ha provocato il batticuore praticamente di tutte le fidanzate presenti. Il suo nome infatti, è stato ripetuto quasi all’unanimità dalle ragazza che partecipano al reality che dovevano scegliere il loro tentatore preferito.

E come non capirle? Bruno, fisico scultoreo e sorriso magico d’ordinanza, Flavio Ubirti non ha colpito al cuore solo le fidanzate impegnate nel loro viaggio nei sentimenti, ma anche tantissima parte del pubblico che seguito da casa la prima puntata della nuova edizione del reality guidato da Filippo Bisciglia. E tra questa maggioranza spunta un’altra grande protagonista della stagione dei reality che ci stiamo mettendo alle spalle.

Shaila Gatta: il "like" tattico per Flavio Ubirti di Temptation Island

Stiamo parlando di Shaila Gatta, al centro della più tumultuosa dinamica dell’ultima stagione del Grande Fratello dove ha vissuto la turbolenta e seguitissima storia d’amore con Lorenzo Spolverato.

Una storia, come spesso succede, evaporata al sole del primo mese fuori dalla Casa per il disappunto dell’ancora agguerritissima fandom degli Shailenzo, ovvero i fan che, per la coppia Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno sognato, e in molta parte sognano ancora, un lieto fine.

E proprio per questo desidero ancora molto vivo, Shaila Gatta è stata piuttosto discussa nel momento in cui ha espresso, con un semplice ma significativo "like" il suo apprezzamento al marcantonio Flavio, già eletto da fidanzate e telespettatrici come rubacuori numero uno della nuova edizione dello show.

Shaila si è limitata, come dicevamo ad esprimere il suo apprezzamento con un "cuoricino" sotto lo scatto postata da Trash Italiano che ritraeva il tentatore in tutta la sua scultorea bellezza. Ma poteva anche solo un cuoricino sfuggire all’occhio attento dei fan? Certo che no, e le critiche non sono mancate sui forum.

Quel che è certo è che se molti sognano ancora che Shaila e Lorenzo si possano mettere insieme, qualcun sta già pensando a come starebbero insieme due protagonisti di due reality diversi. Al momento, stando a quanto dichiarato ultimamente da Shaila, la ballerina pare voglia dedicarsi a se stessa e non abbia nei suoi programmi di innamorarsi, ma poi, in queste cose, si può mai programmare che direzione prenderà il cuore? Certo che noi. E infatti c’è chi, Deianira Marzano in questo caso, dice che il cuore di Shaila avrebbe già preso un’altra direzione, e che la ex gieffina starebbe frequentando il calciatore Riccardo Sottil. Almeno, prima che il fascinoso Flavio apparisse in tv.

