Signorini choc, attacco al Grande Fratello dopo il Tapiro: lo sfogo contro autori e concorrenti Intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, il conduttore del Gf ha detto la sua sulle ultime polemiche che hanno travolto il reality.

A un tiro di schioppo dalla fine del Grande Fratello, Alfonso Signorini perde la pazienza. Il conduttore milanese, dopo la lettera del Codacons a Pier Silvio Berlusconi, è stato intercettato da Valerio Staffelli che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Un ‘premio’ che Signorini ha ricevuto malvolentieri e con atteggiamento stizzito, per poi lanciarsi in un sfogo totalmente inatteso contro gli autori e la produzione del Gf.

Signorini, Tapiro d’oro e frecciate al Grande Fratello

Da settimane il televoto del Grande Fratello è finito al centro delle polemiche. I risultati delle ultime votazioni, infatti, hanno dimostrato che a vincere non sono i concorrenti più amati dal pubblico, perché ogni sfida viene ‘inquinata’ da fandom tossici che tra bot e VPN riuscirebbero ad alterare i risultati facendo trionfare i loro beniamini. Una situazione, questa, ormai evidente, che sta causando più di qualche imbarazzo al reality di Canale 5, le cui sorti sembrano nelle mani di un pugno di fan nonostante i milioni di spettatori che seguono il programma. "Ma chi c’è dietro al televoto del Grande Fratello?", ha quindi domandato Staffelli a Signorini. "Io no, ho altro da fare. La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma non sono il Grande Fratello. A volte le decisioni sono condivise, altre no", la replica gelida del conduttore.

"Televoto inquinato? Un problema dell’azienda"

Steffelli, quindi, ha incalzato Alfonso sulla questione dei televoti ‘inquinati’ dai fandom tossici. "Certi concorrenti vengono sbattuti fuori e poi abbiamo questi qua che sono dei ragazzi che hanno il sostegno delle fandom tossiche… io non sono responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai social", ha detto il conduttore del Gf. Che poi ha continuato nel suo j’accuse: "Per come sono fatto io, tra Stefania, Iago, Zeudi, Shail, Lorenzo tiferei Stefania e Iago. Capisco che gli spettatori non si sentano rappresentati dai risultati. Anche io mi pongo il problema, ma non è mio. Quello è un problema di chi produce il programma, del gruppo autoriale, dell’azienda. Se potessi dire che da stasera possono votare solo tramite sms e senza i social io sarei il più felice del mondo ma purtroppo non posso farlo".

Signorini stronca Helena, Lorenzo e Jessica: "Li sbatterei fuori"

Signorini, poi, non ha risparmiato parole al vetriolo su alcuni dei concorrenti simbolo di questa edizione del Grande Fratello. "Helena e Jessica? Loro dovevano uscire. Helena ha tirato il famoso bollitore, Ilaria ha aggredito i suoi compagni e Jessica ha deciso di andarsene dopo aver riempito di offese le colleghe. Io sbatterei fuori le tre, ma io non sono il Grande Fratello". Staffelli, infine, ha chiesto al conduttore il motivo per il quale Lorenzo Spolverato è restato nella Casa nonostante in diverse occasioni abbia avuto comportamenti oltre il limite: "Io ho detto che se fosse per me lo avrei giù squalificato ma io non sono il GF e il GF è più buono di me; fosse per me… un calcio nel sedere. Ma se ti dico ‘buttiamolo fuori’ e il gruppo di lavoro mi dice di tenerlo dentro… Io lo capisco, perché è uno che funziona. Comunque mi dispiace molto".

