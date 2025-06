Anna Pettinelli asfalta Lorenzo Spolverato: “Sei un cog**onazzo”. E Shaila fa un 'gesto' clamoroso di Shaila Nel contesto del Vip Champion, in corso in questi giorni a Capri, la prof. di Amici ha tirato una frecciata (ironica) all'ex Grande Fratello. Ecco tutti i dettagli.

Durante il Vip Champion di Capri, in corso in questi giorni – tra Grand Hotel e party da mille e una notte – c’è stato un siparietto del tutto inaspettato. Protagonisti Anna Pettinelli, insegnante di canto ad Amici, e l’ex (controverso) concorrente del Grande Fratello Lorenzo Spolverato. La scena si è svolta in cucina, mentre Anna e Lorenzo erano impegnati a preparare una pizza. E pare che nel frattempo, l’ex di Lorenzo Shala Gatta abbia dato forfeit allo stesso evento per un motivo molto preciso (legato anche ad altri concorrenti dell’ultima edizione del reality). Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Anna Pettinelli asfalta Spolverato, il siparietto choc a Capri

A Capri, il Vip Champion sta ospitando celebrità di ogni tipo. Non solo i già citati Anna Pettinelli e Lorenzo Spolverato, ovviamente, ma anche qualche altro nome da tempo sulla bocca di tutti. Come Helena Prestes, Javier Martinez e Michel Castorino. Ma sono stati l’insegnante di Amici e il modello milanese, su tutti, ad attirare l’attenzione del web nelle ultime ore. Complice un siparietto choc, eppure esilarante, che ha coinvolto entrambe le celebrità in cucina.

In sostanza, l’ex gieffino Lorenzo Spolverato era impegnato a preparare una pizza. E con lui, con tanto di cappello da pizzaiola provetta, c’era la suddetta prof. del talent di Maria De Filippi. Ma ben presto la situazione è degenerata. Lorenzo ha infatti commesso un errore ‘imperdonabile’, che l’attentissima Pettinelli gli ha subito rimproverato, abituata com’è a mettere in riga gli allievi di Amici.

Insomma, quando era il momento di togliere la pizza dal forno, Anna si è accorta dell’errore clamoroso di Lorenzo. "L’hai bruciata, sei un cogl****zzo!", ha sbottato con fare ironico la Pettinelli. Scatenando a cascata l’ilarità di tutti i presenti.

La scelta (clamorosa) di Shaila Gatta

Chi invece non c’era, all’evento di Carpi, è l’ex velina Shaila Gatta. Come noto ai fan del Grande Fratello, nella passata edizione Shaila aveva messo in piedi una relazione passionale con Lorenzo Spolverato. Ma tra litigi, gelosie, e dichiarazioni rivedibili del modello, il loro rapporto era terminato proprio nel corso della finale del reality. Ecco dunque spiegato, in parte, il motivo dell’assenza di Shaila dal Vip Champion. Anche se nelle ultime ore si è aggiunta in questo senso un’indiscrezione ulteriore.

Pare infatti che la Gatta, come rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, non sia andata nell’isola anche per tenersi lontana da alcuni ex coinquilini poco amati. "Shaila ha declinato l’invito! Dicono perché c’era gente non gradita", ha sentenziato Venza. Probabile che il riferimento qui sia soprattutto a Javier Martinez e Helena Prestes. Due gieffini che spesso si sono scontrati con la bella velina.

