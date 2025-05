Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri: Cristina Ferrara scivola e Cipollari è un meme. Sul web: "Tina mi rappresenta" Nella puntata finale di Uomini e Donne, Gianmarco Steri fa la sua scelta, ma non tutti i telespettatori ne sono entusiasti: le reazioni, comprese le polemiche

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Diversamente dal solito, la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è stata trasmessa in prima serata su Canale 5, sempre sotto la conduzione di Maria De Filippi e con Tina Cipollari che non manca di far discutere i social, in particolare a causa della sua espressione dopo la decisione presa dal tronista: ha fatto convocare Nadia Di Diodato in studio per comunicarle cosa ha , mentre Cristina Ferrara, sua scelta, è stata protagonista di una figuraccia diventata virale sui social. Ecco cosa è successo e le reazioni sul web in merito allo scivolone e alla scelta di Gianmarco Steri.

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: la caduta di Cristina Ferrara

Già sapevamo della scelta di Gianmarco Steri, ma oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere come è andata in diretta TV: tante voci di corridoio al riguardo, ma nessuno ci aveva detto che Cristina Ferrara ha perso l’equilibrio ed è scivolata a terra prima di lasciare tutta la scena a Gianmarco Steri (per leggere una lettera di ringraziamento in cui ha parlato anche della sua famiglia, tutta in lacrime come lui). La Ferrara, infatti, si è voltata talmente velocemente che non è riuscita a evitare la caduta, occasione in cui i tacchi, probabilmente, hanno avuto un piccolo ma determinante ruolo. A quel punto Cristina, imbarazzata per l’accaduto, si è recata verso l’uscita dello studio, ma la De Filippi, preoccupata, le ha chiesto: "Ti sei fatta molto male?". La Ferrara ha risposto che andava tutto bene e poi ha lasciato lo studio per andare dietro le quinte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver detto a Nadia Di Diodato della non scelta (lei se ne va dicendo "in bocca al lupo per tutto, non ho nient’altro da dire"), Cristina è rientrata in studio e Gianmarco, ricordandole la caduta, le ha domandato: "Tutto a posto? Sei cascata prima… stai bene?" Lei ha risposto di non aver "accusato il colpo" e poi Steri le ha confessato di voler proseguire la frequentazione con lei al di fuori di UeD. Quando Cristina gli ha domandato "e poi?", lui non è riuscito a dire molto altro, a parte "E poi che ca**o te devo dì", sorridendo dalla felicità. Alla fine, hanno iniziato a baciarsi da seduti per poi alzarsi in piedi e proseguire con l’affettuosa scena mentre i petali di rosa che gli cadevano sulla testa. Un bel momento, se non fosse che gli utenti sui social non l’hanno gradito molto, come Tina Cipollari del resto, perché, durante quel momento magico venuto a crearsi in studio, lei sembrava indifferente a ciò che vedeva, impassibile come se non fosse felice della scelta di Gianmarco Steri.

Le reazioni sui social

Tante le reazioni negative sui social, ma i motivi sono molti: c’è chi non ha apprezzato la decisione presa da Gianmarco, chi ha ironizzato sullo scivolone di Cristina Ferrara e chi ha commentato l’espressione di Tina Cipollari al termine della puntata di Uomini e Donne. Partiamo dagli utenti che preferivano Nadia a Cristina: "La differenza tra Nadia e Cristina. Nadia che lo porta nel suo paesino e sul gran sasso, Cristina che mostra solo i money che tiene", "E comunque senza lettere varie, ballo con la madre, tutta Centocelle in studio, l’unica emozione che sarebbe arrivata è l’esterna con Nadia. I said what I say", "Nadia aveva ragione quando si è arrabbiata sul discorso della similarità, semplicemente aveva capito già tutto", "Il passaggio da Nadia che piange a Gianmarco e Cristina che se la ridono letteralmente: ‘Rip amico mio e mo’ se magna’", "Ma in che senso, scusate".

Non manca poi un po’ di leggerezza tra i commenti, soprattutto quando si parla dello scivolone della Ferrara: "È un momento serio tutti ti stanno guardano è importante non fare figuracce… Sempre io un secondo dopo: (sotto compare il video della caduta, ndr)", "La caduta in prima serata. Cristina, la regina che sei", "Il capitombolo di Cristina la scena più bella di tutto il trono di Gianmarco", "Il momento più alto di questa puntata". A suscitare grasse risate è soprattutto la reazione di Tina Cipollari alla scelta di Steri: "Tina sei e sarai per sempre il mio mood perenne", "Tina rappresentando l’emozione che ha trasmesso questa scelta", "Tina mi rappresenta", "Tina ci vediamo a settembre con nuovi meme", "‘Cosa ti ha trasmesso la scelta di Gianmarco?’ Letteralmente la mia onesta reazione".

Ma c’è anche chi ha preferito di gran lunga Cristina Ferrara a Nadia e polemizza contro chi critica questa scelta: "Andrò pure contro corrente ma sono stati bellissimi da seguire e sono stupendi insieme", "‘Scelta più brutta di tutto uomini e donne’ perché dire che avete un odio immotivato verso Cristina sarebbe stato troppo onesto comunque sta scelta talmente brutta che la state ancora commentando", "Posso dire la scelta più bella degli ultimi anni, sembrava un matrimonio ho amato, questo programma è casa mia", "Ma la gente che dice che ha scelto Cristina per i soldi lo ha visto il trono?????? Ma poi di che soldi ha bisogno? Proprietario di due barberie, bah", "Cristina, una ragazza massacrata di insulti senza motivo solo perché non ha fatto l’innamorata dal giorno 0, ma ha vissuto questo percorso come deve essere vissuto! Con leggerezza e soprattutto senza fingersi pazza di lui da subito solo perché tronista".

Potrebbe interessarti anche