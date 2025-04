Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri ancora nel caos: la segnalazione su Nadia e il cugino, rischio provvedimenti Nuove polemiche sulle frequentazioni tra il tronista e le sue corteggiatrici: la produzione del dating show di Maria De Filippi potrebbe intervenire

Ancora polemiche sul Trono classico di Uomini e Donne. Gianmarco Steri, infatti, è finito nuovamente nella bufera in seguito ad alcune segnalazioni. Smentito il presunto accordo con Cristina, questa volta è spuntato un indizio sull’altra corteggiatrice, Nadia, che potrebbe costare caro al tronista. Se il rumor fosse confermato, infatti, il team del dating show di Maria De Filippi potrebbe prendere provvedimenti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne: la nuova segnalazione su Gianmarco Steri

Il Trono classico di Uomini e Donne – come anticipato – è finito di nuovo al centro delle polemiche. Dopo essere stato il corteggiatore più amato dal pubblico nel corso del trono di Martina De Ioannon (che poi scelse Ciro Solimeno), infatti, Gianmarco Steri sta vivendo un’avventura da incubo nelle vesti di tronista, ancora in alto mare con le sue corteggiatrici in studio e continuamente travolto dalle segnalazioni al di fuori del Centro Elios. Smentito il presunto accordo con Cristina Ferrara, infatti, il tronista è finito al centro di un’altra segnalazione che sta facendo il giro del web. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di UeD Lorenzo Pugnaloni, che sul suo portale Lollo Magazine ha riportato le parole di un utente ("In giro si dice che il cugino di Nadia lavora con Gianmarco… Evidentemente, i veri falsi sono proprio loro, altro che Cristina…") poi rilanciate anche da FanPage: "È tutto vero, si occupa di fare lo shampoo ai clienti e, qualche volta, i colpi di sole".

Regolamento violato: cosa rischierebbe il tronista di UeD

Stando a quanto rivelato, insomma, Gianmarco lavorerebbe con il cugino della sua corteggiatrice Nadia Di Diodato nella sua barberia a Centocelle, nella zona est di Roma. I due si seguirebbero anche sui social e, se il tutto fosse confermato, il tronista potrebbe passare guai molto seri. Grazie a questo ‘canale’ preferenziale, infatti, Steri potrebbe avere avuto contatti con Nadia anche al di fuori di Uomini e Donne, cosa vietatissima dal programma. Non è da escludere dunque che la produzione del dating show di Maria De Filippi possa entrare in azione, fare le opportune verifiche e, nel caso, prendere provvedimenti nei confronti del tronista (non mancano i precedenti), che sembra davvero non trovare pace dopo le polemiche sulla frequentazione con Cristina e l’autoeliminazione di Francesca, che ha lasciato la trasmissione.

