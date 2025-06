Da Amici a Uomini e Donne, i segreti del braccio destro (per caso) di Maria De Filippi: "Mi ha cambiato la vita" Dietro le quinte di Maria De Filippi: chi è Ida Provenzano, la donna che tiene in piedi Uomini e Donne e Temptation Island

Nel 2002 l’Italia diceva addio alla lira, Daniele Silvestri cantava Salirò e una ragazza calabrese di 18 anni, senza immaginarlo, stava per dare una svolta inaspettata alla sua vita. Si chiama Ida Provenzano, viene da Cosenza, e quel giorno stava semplicemente accompagnando un’amica a un provino Mediaset. Non sapeva ancora che, da quel momento, il suo destino sarebbe cambiato. Oggi è uno dei nomi chiave dietro le quinte dei programmi più seguiti di Maria De Filippi, da Uomini e Donne a Temptation Island.

Ida Provenzano e l’incontro con Maria De Filippi che ha cambiato la sua vita

All’epoca Ida Provenzano studiava Giurisprudenza e progettava un futuro in magistratura. La televisione? Neanche la considerava. Ma quando si trovò per caso davanti alle telecamere di Amici, che nel 2002 era un nuovo show che si stava appena affacciando sulla tv italiana, accadde qualcosa di inaspettato: "La mia amica voleva partecipare al pubblico di un programma, Amici. Io l’ho solo accompagnata, ho preso la parola durante una discussione… e hanno scelto me". Un colpo di fortuna? Forse. Ma è stato solo l’inizio. Per un po’ Ida ha continuato a studiare conciliando l’università con le apparizioni in studio, finché non arrivò una telefonata che cambiò tutto: "Maria De Filippi mi propose di lavorare con lei. All’inizio dissi di no, per paura. Tornai a casa a Cosenza e ne parlai con mio padre. Alla fine ho accettato. Da lì, non mi sono più fermata".

Da Amici a Uomini e Donne e Temptation Island

Dalle prime mansioni dietro le quinte alla gestione completa della produzione, Ida ha fatto tutta la gavetta. E oggi è una colonna dell’organizzazione di Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi. "Io seguo tutta la parte produttiva e organizzativa, quella pratica. Programmi come Uomini e Donne o Temptation Island sono complicati: bisogna essere veloci, risolvere problemi in tempo reale. Non puoi permetterti di perdere la calma".

Un lavoro che richiede metodo, sangue freddo e tanta resistenza, anche perché le registrazioni vanno avanti per dieci mesi l’anno: "Niente è lasciato al caso, ma in questi programmi nessuno è forzato a fare nulla. Sono veri, nel bene e nel male. Maria De Filippi? Mi ha dato un’opportunità tanti anni fa e io gliene sarò sempre grata. È una persona empatica, molto vicina ai giovani. È la mia datrice di lavoro, ma anche una persona con cui puoi parlare sempre, in qualsiasi momento".

Maria De Filippi, la gratitudine e l’ambiente di lavoro

E sul mondo della tv, spesso percepito come difficile od ostile, Ida è molto concreta: "È un ambiente difficile, sì, ma non più di altri. Se stai bene con te stesso, puoi stare bene ovunque: a scuola, in ufficio o sul set. Anche i momenti complessi diventano più gestibili quando lavori in un contesto praticamente familiare, come il nostro". Ma il vero punto fermo di Ida resta la sua terra: "Sono nata in via Popilia, all’ultimo lotto. I miei vivono ancora lì. Appena ho due giorni liberi, torno a Cosenza. Mi fermano tutti: il panettiere, i vicini… ci metto ore a comprare il pane, ma è bellissimo. C’è calore, c’è umanità. Me la sono tatuata la Calabria sulla schiena. Non bisogna mai dimenticare da dove si viene".

Ida non ama le frasi fatte e i grandi ideali: "Non mi piace dire ‘insegui i tuoi sogni’. Io dico: se vali, ce la fai. Molti entrano in tv mandando un semplice curriculum. È davvero così. Serve voglia di fare, disponibilità a imparare e una buona attitudine". In questi giorni, mentre Temptation Island è in fase di registrazione, c’è un motivo in più per sorridere: per la prima volta il programma viene girato in Calabria, a Guardavalle. "Non posso dire molto, ma per me è un sogno. Vedere questo format nella mia terra è una soddisfazione enorme".

