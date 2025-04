Costantino Vitagliano, chi è la nuova compagna Daphne e cosa fa oggi dopo la malattia Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex tronista di Uomini e Donne racconta di avere ritrovato l’amore: la “nuova vita” dopo avere scoperto la malattia

Costantino Vitagliano ha ritrovato l’amore. Archiviate le critiche di chi lo ha accusato di avere "sfruttato" la sua malattia per ottenere visibilità, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a fare parlare di sé nel mondo del gossip e della cronaca rosa grazie alla nuova compagna, Daphne, presentata ufficialmente in studio da Silvia Toffanin a Verissimo. Scopriamo tutti i dettagli e la sua storia.

Costantino Vitagliano, la rinascita dopo la malattia (e le accuse)

Lo scorso anno Costantino Vitagliano ha attraverso un periodo a dir poco complicato dopo avere scoperto di essere affatto da una "rara malattia" autoimmune. L’ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso tantissimo tempo in ospedale, dove è costretto a recarsi con frequenza per monitorare la patologia e per effettuare eventuali controlli e accertamenti riguardo la cura farmacologica. Nel mondo del gossip si è parlato a lungo delle condizioni di Costantino, il cui nome è tornato a farsi sentire soprattutto a causa di questa malattia. Lo scorso inverno tanti avevano addirittura accusato l’ex tronista di Maria De Filippi di avere "sfruttato" la patologia per ottenere nuova visibilità. "La gente continua dire che la mia malattia non esiste e che l’ho inventata per farmi pubblicità" raccontò Vitagliano a DiPiù, aggiungendo: "Sono offeso, indignato. Sulla salute non si scherza e io sto male davvero: metterlo in dubbio è un atto vile". Tanto più che non ho bisogno di menzogne per avere visibilità". Ad ogni modo Costantino è sempre riuscito a ritrovare la serenità anche e soprattutto grazie all’amore per Ayla, la figlia nata nel 2015 dalla relazione con Elisa Mariani.

Costantino e Daphne, la nuova fidanzata dell’ex tronista di UeD

Dopo avere raccontato lo scorso anno a Verissimo di essersi "goduto la vita da single" dedicandosi esclusivamente all’amata figlia Ayla, Costantino Vitagliano è tornato negli studi del salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Qui ha presentato ‘ufficialmente’ per la prima volta la sua nuova fidanzata Daphne, al fianco della quale ha finalmente ritrovato l’amore dopo un periodo difficile. L’ex tronista di Uomini e Donne, 50 anni, è riuscito a ‘rinascere’ dopo un periodo in cui – come ammesso da lui stesso – non aveva avuto "la testa per un rapporto" dopo la morte della madre, tenendosi lontano da "relazioni fisse".

