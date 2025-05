Uomini e Donne, Gianmarco annuncia la scelta (e l’altra si arrabbia). Furia del web: “Fino a Temptation Island” Il tronista del dating show di Maria De Filippi ha finalmente fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato: tutte le anticipazioni e gli spoiler

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni emerse sul web al termine delle registrazioni di ieri, infatti, il tronista del dating show di Maria De Filippi avrebbe finalmente deciso con chi lasciare il programma e la sua scelta è destinata a fare discutere. Scopriamo cos’è successo e tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne: la scelta di Gianmarco Steri (spoiler) e la reazione del web

Ieri domenica 11 maggio 2025, negli studi del Centro Elios di Roma, si sono tenute le nuove riprese di Uomini e Donne, durante le quali si sono registrate le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi (che dovrebbe proseguire fino al 23 o al 30 maggio). Stando alle anticipazioni diffuse online da Lorenzo Pugnaloni, la giornata di ieri è stata a dir poco decisiva: Gianmarco Steri, infatti, ha fatto la sua scelta. Il barbiere romano – protagonista assoluto di questa stagione di UeD (prima come corteggiatore di Martina De Ioannon e poi come tronista) – ha annunciato di avere deciso con chi lasciare il programma di Canale 5 tra Cristina Ferrara e e Nadia Di Diodato. Al termine di un Trono classico turbolento e segnato da polemiche e segnalazioni (secondo alcuni i due erano già d’accordo), Gianmarco ha scelto Cristina Ferrara. Stando a quanto raccontato da Pugnaloni, il ragazzo avrebbe letto una commovente lettera per ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità e per dichiararsi a Cristina, che è ha detto "sì" prima del tradizionale bacio sotto i petali di rosa. Niente da fare, invece, per Nadia Di Diodato, "punzecchiata" da Tina Cipollari (con la quale aveva avuto un battibecco recentemente).

"Solita scelta banale e scontata fin dal primo giorno" si legge sul web, dove tantissimi appassionati non hanno preso affatto bene la notizia della scelta di Cristina, considerata a dir poco scontata: "Tutto programmato… doveva essere il trono più bello ed invece è risultato il più costruito", "Ha scelto in base agli ormoni". In tanti, inoltre, sono pronti a scommettere sulla breve vita di questa relazione: ""Questo trono è stata un enorme delusione, è stato il tronista che ha reso il trono deludente e lo dimostra la scelta… la famosa scelta ‘ormone’ (…) un trono che rimarrà nella storia per le 8000 corteggiatrici e basta! A mio parere dureranno per le copertine e forse per Temptation Island".

Le anticipazioni del Trono Over

Come emerso dalle anticipazioni diffuse dopo le registrazioni, anche per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne è tempo degli ultimi "botti" stagionali. Una nuova coppia del parterre avrebbe deciso di lasciare insieme la trasmissione, mentre Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno raggiunto Maria De Filippi come ospiti per raccontare la loro "nuova" vita lontano dalle telecamere. In studio, invece, è tornato a sorpresa il Cavaliere Giovanni Siciliano deciso a riconquistare Francesca Cruciani. La dama ha scelto di dargli una seconda chance e i due riprenderanno la frequentazione.

