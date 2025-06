Uomini e Donne, Nadia Di Diodato verso il trono. L'indizio social dopo la beffa di Gianmarco Dopo la scelta di Gianmarco, un video social fa ipotizzare il ritorno di Nadia come tronista a Uomini e Donne. Ecco cosa sappiamo.

La stagione di Uomini e Donne si è da poco conclusa con la scelta di Gianmarco Steri, andata in onda in prima serata su Canale 5, ma è già tempo di toto-tronisti. A tenere banco, ora, è il nome di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice proprio di Gianmarco, rimasta fuori dal finale da favola. Eppure, per lei, il percorso nel dating show di Maria De Filippi potrebbe non essere finito. Al contrario, si fanno sempre più insistenti le voci su un suo possibile ritorno… da protagonista.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato diventa tronista?

Dopo l’addio amaro vissuto nello studio di Uomini e Donne, dove ha dovuto incassare la mancata scelta nell’ultima puntata stagionale del dating show di Maria De Filippi, per Nadia potrebbe aprirsi una nuova strada, questa volta sul trono. L’indiscrezione circola con forza sui social e sarebbe alimentata da un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan più attenti. A lanciare il sospetto è stata Deianira Marzano, influencer e commentatrice televisiva molto attiva sulle dinamiche dei reality e dei dating show, che ha condiviso uno screenshot di un video postato da Nadia stessa su Instagram, accompagnato da un messaggio eloquente:

"Si prepara per il video presentazione da tronista?"

L’indizio social e i dubbi dei fan

Il filmato in questione mostra Nadia intenta a truccarsi, in una situazione che ricorda molto i preparativi delle presentazioni dei nuovi protagonisti del programma. È bastato questo per scatenare la curiosità del web e aprire il dibattito. Alcuni utenti, però, hanno fatto notare che potrebbe trattarsi di un video vecchio, girato quando l’ex corteggiatrice si preparava per le normali registrazioni della trasmissione, e non necessariamente legato a un futuro da tronista.

Non sarebbe comunque una scelta fuori dagli schemi: la storia di Uomini e Donne è piena di ex corteggiatori diventati poi tronisti. Lo stesso Gianmarco Steri, lo scorso anno, sedeva tra i corteggiatori di Martina De Ioannon prima di essere scelto per il trono. Il suo percorso ha appassionato il pubblico, e la sua scelta finale ha raccolto ottimi ascolti, anche in prima serata.

Il lieto fine di Gianmarco e Cristina

Il lieto fine di Gianmarco Steri alla fine è arrivato: il tronista di Uomini e Donne, giunto fino alla prima serata di Canale 5 con la sua attesissima scelta, ha conquistato davvero tutti durante il suo percorso nel programma, arrivando alla fine a coronare il suo sogno d’amore con la corteggiatrice Cristina Ferrara. 28 anni entrambi, imprenditore il primo e designer e influencer la seconda, i due si sono innamorati molto lentamente durante la trasmissione: dopo la scelta, andata in onda il 30 maggio davanti a 3 milioni di spettatori, i due hanno deciso di iniziare una relazione e starebbero già meditando la convivenza, felici come sono di essersi trovati.

