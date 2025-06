Grande Fratello, Chiara Cainelli sbugiarda Zeudi Di Palma: "Ora parlo io, mi ha accusata" Dietro la fine dell'amicizia nata al GF ci sarebbero silenzi, accuse e screenshot scottanti: Chiara racconta tutta la verità sulla rottura con Zeudi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Quella tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sembrava una bella amicizia, nata nella Casa del Grande Fratello e destinata a durare. Ma è finita male, e a raccontare come sono andate davvero le cose è stata Chiara, che sui social ha spiegato tutto senza troppi giri di parole, accusando la sua ex migliore amica.

GF: Chiara Cainelli accusa Zeudi Di Palma

"Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale. Ci ho sofferto abbastanza. Sono sempre stata in silenzio, ma ora parlo. Non voglio metterla in cattiva luce, ma le cose stanno così" ha detto Chiara in una diretta. Dopo il programma, si sono viste solo una volta per un aperitivo con Alfonso D’Apice. Poi, più nulla. "L’ho cercata più volte, le ho chiesto di vederci, ma ha sempre rifiutato. Avevo capito che qualcosa non andava e le ho chiesto spiegazioni. Non c’è mai stato nessun impedimento: le chiedevo di vederci da sole, non per eventi o altro. Ho fatto tutto per mantenere questa amicizia".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Grande Fratello: le ragioni del loro allontanamento

Il punto di rottura, secondo Chiara, sarebbe arrivato dopo un’accusa: "Mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi che a lei, quando io avevo partecipato solo a uno, per lavoro. Al mio compleanno non è potuta venire perché doveva lavorare, e io ero felicissima per lei. Ma quando ho provato a chiarire, non mi ha mai risposto".

Grande Fratello 2024: lo scontro sul bacio e la fine dell’amicizia

La questione si è complicata ancora di più con un episodio avvenuto mentre Chiara era ancora dentro la Casa: "Qualcuno vicino a Zeudi ha scritto ad Alfonso per chiedergli di smentire il bacio tra lui e Zeudi. Oggi quei messaggi sono stati cancellati, ma io ho tutti gli screenshot". Chiara ha concluso dicendo di essere stata zitta per rispetto, non per convenienza. Ha raccontato la sua versione dei fatti perché, a suo dire: "Non potevo più continuare a far finta di nulla". L’amicizia con Zeudi, a questo punto, sembra chiusa per sempre, ora per volere di entrambe.

Potrebbe interessarti anche