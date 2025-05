Cristina Ferrara, chi è la scelta di Gianmarco Steri. Il flirt col campione del Barcellona e perché è già in crisi col tronista Scopriamo chi è Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Uomini e Donne scelta dal tronista Gianmarco Steri. Lavoro, origini e il presunto amore con una stella del calcio.

La scelta di Gianmarco Steri è arrivata. Il tronista principe di Uomini e Donne 2024/25 ha chiuso l’ultima puntata – trasmessa in via eccezionale in prime time su Canale 5, venerdì 30 maggio – baciando Cristina Ferrara. La corteggiatrice napoletana ha conquistato il cuore del barbiere romano battendo la concorrenza di Nadia Di Diodato, l’altra ragazza arrivata con lei fino al capitolo finale del programma di Maria De Filippi. Ma chi è Cristina Ferrara? E cosa fa nella vita? Scopriamo insieme qualche notizia sulla scelta di Gianmarco a Uomini e Donne.

Cristina Ferrara, chi è la scelta di Gianmarco: età, lavoro, origini, famiglia, ex fidanzato

Cristina Ferrara è nata a Napoli nel 1997 (ha 28 anni). Cresciuta nel capoluogo campano, da giovanissima si è trasferita a Milano dove ha ottenuto un diploma in danza e una laurea in design. Fino a qualche mese fa lavorava presso uno studio medico milanese in qualità di assistente, ma potrebbe aver deciso di mettere in stan-by quell’occupazione per partecipare a Uomini e Donne e – perché no – per tentare di costruirsi una carriera nel mondo della tv e dei social. Lo scorso marzo, quando era già una delle pretendenti più ‘accreditate’ alla conquista del cuore di Gianmarco Steri, Cristina Ferrara è stata travolta dalle polemiche a causa di un gossip mai verificato. La corteggiatrice partenopea, infatti, è stata oggetto di numerose segnalazioni secondo le quali avrebbe avuto un flirt in atto con Eric Garcia, 24enne difensore del Barcellona. Finita al centro di un vero e proprio caso social, Cristina non ha parlato apertamente della vicenda, ma in compenso è intervenuta sua madre Silvana per far chiarezza, smentendo con decisioni le voci sulla liason tra la figlia e il calciatore spagnolo: "Ciò che dicono di lei non corrisponde alla realtà. Le parole senza verità non la scalfiscono per fortuna".

Cristina e Gianmarco, la scelta a Uomini e Donne

Nella puntata finale di Uomini e Donne, Cristina Ferrara è riuscita a coronare il desiderio che l’aveva spinta a partecipare al programma di Maria De Filippi: conquistare il cuore di Gianmarco Steri. Il giovane romano, infatti, alla fine della serata ha pronunciato il suo nome, preferendola all’altra corteggiatrice ‘finalista’ Nadia. Cristina, ovviamente, ha accettato la sua scelta con entusiasmo e i due si sono abbracciati e baciati in modo appassionato sotto una pioggia di petali rossi, la classica scena conclusiva del dating show di Canale 5.

Le voci di crisi post Uomini e Donne e l’attacco hacker

La puntata della scelta di Gianmarco è stata registrata a metà maggio, questo ha fatto sì come molti fan di Uomini e Donne già conoscessero l’epilogo del trono prima della messa in onda su Canale 5. C’è inoltre un gossip (sorprendente) da riportare e riguarda una possibile crisi lampo vissuta della neo-coppia. Cristina, infatti, circa una settimana fa è letteralmente sparita dai social e tutti i suoi profili – solitamente molto attivi – sono rimasti fermi per giorni. Questo ha scatenato illazioni riguardo a un possibile momento di riflessione della corteggiatrice riguardo alla storia d’amore con Steri. Poi però stata lei stessa a chiarire l’accaduto, spiegando di aver subito un subito un attacco hacker che ha bloccato il suo profilo Instagram. Inoltre, nei giorni scorsi i due sono stati avvistati diverse volte dai fan, ma mai insieme. Anche per questo sono esplodese sul web voci incontrollate relative a una presunta separazione della coppia arrivata pochi giorni dopo la registrazione della puntata. E’ molto più probabile, in realtà, che Gianmarco e Cristina abbiamo deciso di non farsi vedere in giro insieme per evitare di spoilerare il loro amore prima della messa in onda della puntata.

