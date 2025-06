Uomini e Donne, l'amore tra Gianmarco e Cristina già al capolinea: “Una situazione assurda”. E lui 'scappa' da Signorini Gianmarco Steri e Cristiana Ferrara starebbero attraversando un momento delicato. E intanto l'ex tronista è in pole per il Grande Fratello. Cos’è successo.

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

C’è già aria di crisi intorno all’ultima coppia nata a Uomini e Donne. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara starebbero attraversando un periodo complicato. Il motivo? Furiosa per alcune voci emerse online, l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi avrebbe preso le distanze dall’ex tronista senza volere sentire ragioni. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli su questo rumor.

Uomini e Donne: la (presunta) crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Lo scorso 30 maggio calava il sipario sulla 29esima edizione di Uomini e Donne e andava in scena l’attesissima scelta di Gianmarco Steri, trasmessa per l’occasione in prima serata su Canale 5. L’ex tronista chiuse l’annata del dating show di Maria De Filippi lasciando il programma con Cristina Ferrara, al termine di un’esperienza da corteggiatore (di Martina De Ioannon, che però scelse Ciro Solimeno) e una lunga cavalcata sul Trono classico. A quasi un mese dalla scelta, tuttavia, non sembrano destinate a placarsi le voci su una presunta crisi della neonata coppia. Negli ultimi giorni Gianmarco è volato a Marbella, in Spagna, per festeggiare un addio al celibato insieme ad alcuni amici e da allora si sono moltiplicati i rumor sul periodo di difficoltà. Cristina è recentemente intervenuta su TikTok, raccontando attraverso una diretta ai suoi follower di avere lasciato il lavoro per questioni logistiche e per aiutare i genitori nell’azienda di famiglia. Liquidato rapidamente, invece, il viaggio del suo compagno Gianmarco Steri.

Cosa sta succedendo tra Gianmarco e Cristina dopo UeD: il retroscena GF

Le poche parole di Cristina Ferrara, dunque, non sono certo riuscite a placare le voci riguardo la presunta crisi con Gianmarco Steri, che anzi hanno preso piede sul web. Deianira Marzano, inoltre, ha riportato la segnalazione di un utente (forse vicino ai due) che sta facendo preoccupare i fan della coppia. "Lei è proprio fuori di testa" si legge sul profilo Instagram dell’esperta di gossip: "Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! È nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui". Stando a questo rumor (né confermato né smentito), Gianmarco starebbe provando in ogni modo a mettersi in contatto con Cristina: "Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… nessuno riesce a farle cambiare idea. È una situazione assurda".

Non è da escludere, però, che Gianmarco Steri possa avere già la testa altrove, dal momento che continuano a moltiplicarsi voci sul suo futuro in tv. Oltre all’ipotesi di un ruolo fisso a Uomini e Donne, infatti, stando a un’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza l’ex tronista sarebbe in pole per la prossima edizione del Grande Fratello. Secondo Lorenzo Pugnaloni, inoltre, Alfonso Signorini vorrebbe puntare sull’ennesimo triangolo, portando nella casa proprio Cristina Ferrara e Martina De Ioannon.

