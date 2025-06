Gianmarco Steri resta a Uomini e Donne, da tronista a dipendente di Maria De Filippi. Cosa farà Dopo l’esperienza come tronista, che si è conclusa con la scelta di Cristina Ferrara, il ragazzo potrebbe rimanere nello show con un ruolo inedito.

L’esperienza di Gianmarco Steri a Uomini e Donne come tronista si è ufficialmente conclusa con la scelta della corteggiatrice Cristina Ferrara. Secondo le ultime indiscrezioni di Amedeo Venza, però, il 28enne potrebbe tornare nel dating show di Maria De Filippi anche nella prossima stagione con un ruolo del tutto inedito. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri rimane nel programma: cosa farà

Ebbene sì, dopo l’esperienza da corteggiatore e quella da tronista, secondo le ultime indiscrezioni Gianmarco Steri sarebbe pronto a tornare anche nella prossima stagione di Uomini e Donne con un nuovo ruolo. A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza che, attraverso i social, ha affermato: "Gianmarco resta a Uomini e Donne! Per lui si potrebbero aprire le porte lavorative come hair stylist del programma. Il team starebbe valutando l’idea di inserirlo già da settembre".

Gianmarco Steri lavora infatti come barbiere ed è titolare di due barber show a Roma. Inoltre, spesso organizza anche corsi di formazione per chi desidera intraprendere la sua professione. Ecco allora che Maria De Filippi, in accordo con la produzione, potrebbe decidere di non lasciarsi scappare l’occasione di tenere nel programma (anche se dietro le quinte) un personaggio che nelle ultime stagioni è stato particolarmente apprezzato dal pubblico. Al momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate, ma presto potremo sicuramente saperne di più.

Gianmarco Steri a Uomini e Donne: corteggiatore, tronista e hair stylist

Approdato nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Martina De Ioannon (che ha poi fatto un’altra scelta) Gianmarco Steri è stato scelto dalla redazione come tronista dopo aver ricevuto migliaia di richieste da eventuali pretendenti. Durante il suo percorso ha dunque conosciuto diverse corteggiatrici, arrivando alla fine con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. La sua scelta, mandata in onda con una puntata speciale in prima serata, è poi ricaduta su Cristina Ferrara.

"La prima volta che ti ho vista ho avuto delle sensazioni molto strane e non mi eri simpatica, per niente, perché vedevo una ragazza molto misteriosa e molto particolare. C’è stato qualcosa, però, che mi ha colpito: i tuoi occhi. Guardandoti, infatti, i tuoi occhi mi trasmettevano dolcezza e tristezza. A un certo punto hai detto una frase: ‘conosco solo gente marcia e in te non vedo del marcio’. Questa frase mi ha colpito e ho visto una ragazza non più solo sensuale, ma una ragazza che va capita e compresa. Sei una ragazza che vale tanto, che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui", sono state le parole di Gianmarco durante la scelta.

E, dopo aver trovato finalmente l’amore, a Gianmarco non rimane ora che tornare nel programma in nuove vesti: quelle di hair stylist.

