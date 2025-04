Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Ecco per chi tifavo". E fa una rivelazione su Shaila e Lorenzo Ora che i giochi sono conclusi, il conduttore ha deciso di rivelare il suo concorrente preferito e qualche retroscena ancora inedito: le sue parole.

A Grande Fratello ormai finito, il conduttore Alfonso Signorini può finalmente vuotare il sacco e fare un bilancio su tutto ciò che è accaduto negli ultimi sei mesi tra polemiche, colpi di scena, ascolti altalenanti, discussioni e molto di più. In una lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha infatti svelato il nome della sua concorrente preferita e alcuni retroscena su quando accaduto tra Shaila e Lorenzo: ecco le sue parole.

Grande Fratello, Signorini rivela: "Io tifavo per Mariavittoria"

Per quanto il conduttore di reality come il Grande Fratello debba cercare di rimanere sempre super partes, evitando di esprimere preferenze e schieramenti in pubblico, farsi le proprie idee è del tutto inevitabile. E, ora che i giochi sono ufficialmente finiti, anche Alfonso Signorini è finalmente libero di rivelare le proprie preferenze. "Io tifavo per Mariavittoria perché è simile a me. Lei è un po’ folle, si innervosisce, sbotta e il giorno dopo si ‘resetta’. Mi piacevano il suo modo di fare e la sua personalità. Jessica, nella sua semplicità, è la vincitrice della porta accanto, insicura, un po’ malinconica, che cerca l’anima gemella. In fondo è un po’ come ancora crede nell’amore e nel sogno. È chiaro che Helena è stata la protagonista indiscussa del programma, ma lei il suo ‘GF’ l’ha vinto trovando l’amore con Javier", ha rivelato il conduttore.

GF, Signorini svela un retroscena su Shaila e Lorenzo: "Ho cercato di farle capire che sarebbe stato clamoroso"

L’ultima puntata del Grande Fratello ha sorpreso tutti anche per un inaspettato colpo di scena: il confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante il quale la ballerina ha deciso di lasciare il fidanzato. Dopo settimane di effusioni, grandi promesse, pianti, separazioni, riavvicinamenti e dichiarazioni di amore eterno, la decisione di Shaila ha sorpreso davvero tutti, Lorenzo compreso. Quest’ultimo si è infatti ritrovato a passare dall’euforia della finale allo shock dell’essere lasciato in diretta nazionale senza poter ricevere tutte le spiegazioni del caso (dato che Shaila non poteva riportare alcuna notizia proveniente dall’esterno).

Nel corso dell’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha parlato anche di questo, raccontando ciò che è accaduto prima che Shaila tornasse in casa per parlare a Lorenzo. "Sapevo che Shaila voleva un confronto, ho fatto di tutto per darle, con lei prima della diretta, la possibilità di capire che sarebbe stato un gesto clamoroso, ma lei era decisa. Non si sentiva più amata, ha voluto chiudere lì". Insomma, a nulla pare sia servito il tentativo del conduttore di convincere Shaila che forse sarebbe stato meglio parlare a Lorenzo in un secondo momento.

