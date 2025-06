Ilary Blasi affianca Signorini: la mossa inattesa del Grande Fratello, e Gianmarco Steri sogna di entrare in Casa Ilary Blasi potrebbe essere pronta a ribaltare i ruoli con Signorini, mentre Gianmarco Steri sogna di entrare nella Casa: ecco il dietro le quinte del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In queste ore si parla sempre più insistentemente di un possibile ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello, ma non nel ruolo che tutti si aspetterebbero. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, Alfonso Signorini la vorrebbe fortemente nel team della prossima edizione, stavolta come opinionista.

Grande Fratello: Ilary Blasi opinionista per Alfonso Signorini

Quella diffusa da Venza è stata un’indiscrezione che ha subito scatenato il web, soprattutto per il fatto che qualche anno fa era stato proprio Signorini a commentare le puntate condotte dalla Blasi. Ora i ruoli potrebbero invertirsi, con Ilary in studio a dire la sua su dinamiche, liti e strategie dei concorrenti. Al momento non c’è nulla di confermato, ma tra gli addetti ai lavori si parla di una proposta concreta. Se accettasse, sarebbe un ritorno che molti fan del reality attendono da tempo. Insomma, le voci di corridoio ci sono e sembrano sempre più insistenti, anche se dalla produzione non arriva nessuna conferma. La prossima edizione prenderà il via come sempre a settembre, ma il lavoro di preparazione è già partito. E il casting, a quanto pare, non riguarda solo i concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gianmarco Steri: da Uomini e Donne al GF

Un altro nome che sta circolando in queste ore è quello di Gianmarco Steri. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e la scelta finale di Cristina Ferrara, l’ex tronista sembra intenzionato a non sparire dal piccolo schermo. Secondo una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco avrebbe messo gli occhi proprio sul Grande Fratello. Si dice che starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa e vivere una nuova esperienza televisiva, ben diversa da quella del dating show di Maria De Filippi. Per ora si tratta solo di voci, ma il suo nome è uno di quelli tenuti d’occhio dalla produzione, complice la fama accumulata nel programma pomeridiano, sbarcato poi anche in prima serata per la scelta finale. Insomma, la sua recente esposizione mediatica e il seguito social potrebbero giocare a suo favore. Inoltre, l’idea di vedere una coppia appena nata come lui e Cristina affrontare una possibile separazione forzata potrebbe aggiungere interesse narrativo al programma.

Cosa ci possiamo aspettare dal Grande Fratello 2025

Come sempre, bisognerà aspettare fine estate per avere certezze. Ma le prime indiscrezioni fanno pensare a un cast ricco di volti noti e colpi di scena. Tra il possibile ritorno di Ilary Blasi come opinionista e l’arrivo di Gianmarco Steri come concorrente, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe riservare più sorprese del previsto.

Potrebbe interessarti anche