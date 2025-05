Grande Fratello, Helena Prestes incinta: l’indizio clamoroso e la reazione di Javier La modella brasiliana sarebbe stata avvistata in una farmacia, mentre effettuava un acquisto 'sospetto'. Ma il compagno aveva già fornito una spiegazione in merito.

Un fulmine a ciel sereno colpisce il Grande Fratello. O meglio, gli ex gieffini Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata nella Casa e adesso in odore di ‘genitorialità’. Lo ha resto noto un esperto di gossip, via social, comunicando ai fan del duo una notizia bomba, che sta già facendo il giro del web. E a beccare la coppia sarebbe stato anche il settimanale Nuovo, con foto inequivocabili. A quanto pare, la Prestes sarebbe stata avvistata in una farmacia di Milano, intenta a effettuare un acquisto piuttosto sospetto. Ma intanto Martinez, negli scorsi giorni, era stato chiarissimo sulla realtà della situazione. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Grande Fratello, l’indizio sulla gravidanza (possibile) di Helena Prestes

Che fossero pronti per diventare genitori, lo si era già capito (per certe dichiarazioni) ai tempi dell’esperienza al Grande Fratello. Ma adesso Helena Prestes e Javier Martinez potrebbero davvero essere vicinissimi al sogno. "Al momento non posso svelare niente, anche se avere un figlio è il nostro più grande sogno", aveva dichiarato la modella brasiliana. E in effetti l’indizio chiave, spuntato nelle storie social di Amedeo Venza, è di quelli ‘pesanti’.

Insomma, Helena e Javier sarebbero stati pizzicati fuori da una farmacia, e addirittura qualcuno avrebbe visto Helena comprare vari prodotti per la salute e il benessere. Compreso un test di gravidanza. Al momento, la segnalazione di Venza non è stata commentata dai due interessanti. E non si conosce l’attendibilità delle fonti coinvolte in questa storia. Ma non sarebbe impensabile la cosa, dato il desiderio di entrambi di mettere su famiglia un giorno.

La reazione di Javier Martinez alla notizia della gravidanza

Mentre i fan invadono il web, con quesiti e dubbi di ogni genere, va tuttavia notato un altro dettaglio-chiave. Cioè il fatto che Javier Martinez avrebbe già smentito, qualche giorno fa, una possibile gravidanza della compagna Helena Prestes. Un messaggio che circola online recita infatti: "Ieri nella diretta un suo amico ha chiesto a Javier se Helena era incinta e lui ha smentito subito".

Al settimanale Chi, però, Javier aveva dichiarato: "Dopo il Grande Fratello siamo ancora più legati. E io mi sento ancora più innamorato. Sì, può sembrare strano da dire, ma uscire da quella casa mi ha fatto capire ancora di più quanto tengo a lei. È come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato la conferma definitiva di ciò che provo. Non che ne avessi bisogno, ma… sa quando dentro scatta qualcosa, come un clic? Ecco, proprio così. Dei figli? Lei dice sempre che sembro fatto per essere il papà di una bambina. Mi piace pensare che abbia ragione. Forse perché ho sempre desiderato una famiglia vera, stabile. E adesso sento di poterla costruire con Helena. Il mio domani lo immagino con lei: in una casa caotica, piena di risate, bambini, amici, musica, confusione e tanto amore. Ma sempre con lei al mio fianco, sempre insieme".

Resta quindi in bilico la notizia di una possibile gravidanza della Prestes. Se questa è la verità, presto verrà a galla per forza di cose. Altrimenti avremo assistito a un classico caso (non così infrequente) di ‘allucinazione’ collettiva.

