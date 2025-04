Beatrice Luzzi senza filtri, attacco post Gf a Buonamici e Signorini: “Lei non mi sopporta, lui è un personaggio” Chiusa anche l’ultima edizione del GF, l’opinionista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando della collega e del conduttore: le sue parole.

Terminato anche quest’ultimo capitolo del Grande Fratello, l’opinionista Beatrice Luzzi ha voluto esprimere una volta per tutte la sua opinione sui colleghi che l’hanno accompagnata in questa avventura. Parliamo in particolare di Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, con i quali la Luzzi si è scontrata più volte durante il programma. Cosa avrà detto di loro ora che l’esperienza è giunta al termine? Scopriamolo.

Beatrice Luzzi, l’opinione pungente su Buonamici e Signorini

Che Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici non andassero particolarmente d’accordo era palese a tutti. Ma, in caso di dubbi, le ultime dichiarazioni di Beatrice sulla collega hanno chiarito del tutto la sua posizione. "Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte", ha affermato la Luzzi al Corriere della Sera proprio a proposito di Cesara Buonamici. Un’opinione netta che non lascia più dubbi sul loro rapporto.

Ma ancora non è tutto, perché Beatrice ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche in merito ad Alfonso Signorini, con il quale si è più volte scontrata durante le dirette del reality. "Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone. Quando è in buona è in buona, quando è in cattiva è in cattiva", ha sottolineato l’attrice senza messi termini.

GF, Luzzi: "Stefania orlando? Mi ha estorto un aperitivo"

A proposito, invece, del rapporto burrascoso con Stefania Orlando, la Luzzi ha rivelato: "In finale si è fatta le foto con me e mi ha estorto un aperitivo". Dunque, almeno tra loro due, possiamo dire ‘tutto bene quel che finisce bene’ (almeno per ora). Infine non è mancata nemmeno l’autocritica, e Beatrice ha ammesso al Corriere che, spesso, il suo orgoglio tende ad avere la meglio sulla sua parte istintiva e che le è capitato di mettere il suo interesse davanti a quello comune, comportamenti di sé stessa che ha ammesso di non apprezzare.

Beatrice Luzzi: "Il ruolo in Vivere mi stava consumando l’anima"

Nel fare un bilancio di vita e carriera, Beatrice Luzzi ha raccontato al Corriere della Sera la scelta più difficile che ha dovuto prendere, ovvero quella di lasciare la soap Vivere proprio nel suo momento di massima popolarità. "Quando lasciai la soap Vivere guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’".

