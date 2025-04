Signorini lascia il Grande Fratello, due 'dive' pronte a sostituirlo nella nuova edizione: chi sono Se Signorini dovesse veramente dire addio al GF, Mediaset starebbe valutando due grossi nomi per prendere le redini della versione 'all star' del reality.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti dell’appena concluso Grande Fratello 18, il reality a settembre tornerà in onda su Canale 5. Già da giorni si vociferava di una possibile edizione ‘gold‘ o ‘all star‘, con concorrenti veterani del programma e nip, ma la conferma ufficiale di un ritorno in autunno è arrivata proprio da Alfonso Signorini durante la diretta della finale di lunedì scorso. Dopo una lunga carrellata di ringraziamenti, il direttore di Chi ha dichiarato: "Vi dico una cosa importante: Grande Fratello vi aspetta e ritornerà a settembre", frase detta poco prima di pronunciare quello che a tutti è suonato come un addio allo show. "I nostri stanno festeggiando e io ne approfitto per salutarvi tutti quanti, per dirvi che vi voglio tanto tanto bene. Buona vita a tutti e buon Grande Fratello", ha quindi concluso sibillino Signorini, lasciando il dubbio sul suo ritorno al timone del programma. Se veramente il conduttore dovesse dire addio dopo sei anni di fila alla guida del Grande Fratello, pare che ci siano già due grossi nomi in lizza per prendere il suo posto.

Alfonso Signorini lascia il GF? Pronte due conduttrici per sostituirlo

"Io adesso penso a riposare. Non voglio parlare di lavoro. Io da oggi sono in vacanza", le parole di Alfonso Signorini sulla sua rubrica Boom, il giorno dopo la finale del Grande Fratello. Il conduttore del reality ha dribblato la domanda se sarà lui a tornare al timone dello show il prossimo settembre, lasciando il dubbio su un suo possibile addio. Ma se fosse così chi prenderà il suo posto? Stando a quanto riportato da LaPresse, pare che ai piani alti di Mediaset stiano circolando i nomi di due grandi donne del mondo dello spettacolo, pronte (se accettassero) a prendere le redini dell'edizione speciale del GF in autunno: stiamo parlando di Ilary Blasi, prossima al debutto con The Couple, e già al timone delle prime tre edizioni del Grande Fratello versione Vip, e Simona Ventura. Il nome di quest'ultima era già circolato nei giorni scorsi per una sua possibile partecipazione alla nuova Isola dei Famosi di Veronica Gentili, in qualità di opinionista, e a fare il suo nome su Boom era stato proprio Signorini.

