Grande Fratello, allarme Lorenzo: “Si ritira”, poi esplode nella notte contro Javier Martinez Dopo gli attacchi di Signorini, pare che oggi il gieffino abbia minacciato l'addio alla Casa. Mentre nella notte è scoppiata una lite furiosa con l'argentino. Ecco i dettagli.

Scatta l’allarme rosso per il concorrente Lorenzo Spolverato. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello, il modello è finito di nuovo al centro delle polemiche, attaccato duramente anche dal conduttore Signorini. C’è poi stato lo scontro (pesante) con Javier Martinez, che sarebbe sfociato in uno sfogo, dopo la puntata, da parte dello stesso Spolverato. E infine ecco la segnalazione choc, direttamente dal profilo di una nota esperta di gossip. Pare che Lorenzo (o almeno così vuole farci credere lui) sia a un passo dal lasciare la Casa. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Grande Fratello, l’indiscrezione (choc) sul possibile ritiro di Lorenzo Spolverato

Si comincia con una notizia clamorosa, diffusa in mattinata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. A quanto pare, un’utente anonima avrebbe segnalato un avvenimento che era passato (quasi) inosservato agli altri appassionati del Grande Fratello. "Ciao Deia", ha scritto la ‘gola profonda’ via social, "Lorenzo ha espresso il desiderio di uscire stamattina, ha anche preparato la valigia, non ce la fa più…si sente troppo stanco, sempre le cose gli affossano".

Restano tuttavia molti dubbi. La stessa Marzano, piuttosto rodata su queste dinamiche, ha commentato l’indiscrezione con evidente perplessità. "Ma figuratevi se se ne va", ha scritto. E in effetti pare improbabile che adesso, a un passo dalla finale, Lorenzo Spolverato decida di chiudere un’avventura che (nel bene e nel male) lo ha visto assoluto protagonista. Sembrerebbe più uno sfogo momentaneo, il suo. Perfettamente comprensibile, se si tiene conto che il modello è uno dei concorrenti ad aver trascorso più tempo in assoluto all’interno della Casa di Cinecittà. Insomma, un po’ di sana frustrazione è sempre ammessa.

La lite furiosa tra Spolverato e Javier Martinez

Meno giustificabile, invece, è il modo in cui Lorenzo si è comportato con Javier Martinez. Ieri sera, in puntata, tra i due è esplosa una lite furiosa (non la prima) senza esclusione di colpi. Il modello milanese ha accusato l’argentino di essere il ‘badante’ di Helena Prestes, affermazione che ha mandato su tutte le furie Martinez. E allora quest’ultimo è andato faccia a faccia con il suo nemico. "Ti stai ca**ndo addosso", ha esclamato Javier, "fai più bella figura a mettersi seduto.". Ma a sua volta Lorenzo ha ordinato a Javier, inviperito, di stare in silenzio perché a differenza sua non ha avuto sconti dal programma.

E non è tutto. Perché dopo la puntata, mentre Martinez era impegnato in confessionale, Spolverato sarebbe esploso di nuovo in maniera incontrollata. Avrebbe urlato a gran voce "marcisci cog**one", ultimo insulto di una lunghissima serie. Insomma, l’atmosfera al GF si fa sempre più tesa. E non è detto, affatto, che Lorenzo riuscirà a passarla liscia questa volta.

