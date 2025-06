Helena Prestes rivede l’ex Carlo Motta, Javier non la prende bene: “Forte lite e nessun chiarimento" Secondo gli ultimi rumors, la showgirl brasiliana e il pallavolista argentino sarebbero alle prese con una forte frattura del loro rapporto: ecco il motivo.

Continuano insistenti le voci che vedrebbero gli ex concorrenti del Grande Fratello Helena Prestes e Javier Martinez alle prese con un periodo di forte maretta. Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare voci secondo le quali Helena Prestes avrebbe rivisto il suo ex Carlo Motta dopo essere uscita dal reality. Nelle scorse ore, lo stesso Carlo Motta ha dunque deciso di confermare ufficialmente le voci in circolazione, ammettendo di aver rivisto più volte Helena per fare kite insieme. Nulla di strano dal momento che il ragazzo ha sottolineato di aver mantenuto un buon rapporto d’amicizia con Helena e di non avere nulla contro la sua nuova relazione. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Javer non avrebbe preso molto bene la questione, tanto da arrivare a litigare con la compagna: scopriamo di più.

Helena Prestes rivede il suo ex: Javier non la prende bene

Rimanere in buoni rapporti con il proprio ex non è certo da tutti, ma sembrerebbe essere questa la situazione che vede protagonista Helena Prestes, l’ex gieffina che dopo essere uscita dal reality avrebbe rivisto il suo ex Carlo Motta per fare kite insieme, proprio per l’ottimo rapporto d’amicizia rimasto tra loro. Da quanto emerge dalle indiscrezioni dell’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni, Javier Martinez (attuale fidanzato di Helena) non avrebbe però reagito molto bene a tutto questo.

"A seguito di quanto accaduto, sembrerebbe esserci stata una bella lite tra i due, ancora devono risolvere questa cosa. Javier non ha preso bene tutto quello che è successo. Ci sarebbe stata una forte lite e nessun chiarimento al momento", ha riportato Pugnaloni sui social riferendosi proprio alla situazione complicata tra Helena e Javier. Un periodo dunque molto difficile per la coppia che, fino a qualche settimana fa, prometteva amore eterno e indissolubile.

Biagio d’Anelli e la telefonata con Javier Martinez

Sulla delicata questione è intervenuto anche Biagio D’Anelli, il quale ha rivelato di aver parlato al telefono proprio con Javier Martinez, mentre su Carlo Motta ha affermato: "C’è un ex fidanzato che adesso millanta frequentazioni dopo che ha denigrato Helena quando lei era dentro la Casa. E adesso parla di affetto e incontri…".

A proposito invece della telefonata diretta avuta con Javier, D’Anelli ha raccontato: "Sono stato più diventi minuti al telefono con Javier, e per solidarietà maschile dico soltanto che è un gran signore. Scoprirete il perché, sarà lui a dirvi i motivi se deciderà di farlo. Lui è un gran signore per come si sta comportando e per quello che ha scoperto". Dopo queste parole, la curiosità dei fan su cosa Javier abbia scoperto è arrivata alle stelle, ma non rimane che attendere qualche sua dichiarazione per saperne di più.

