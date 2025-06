Helena Prestes e Javier, colpo di scena dopo accuse e polemiche: il rumors sul bebè in arrivo Tra smentite e gossip, la coppia nata al Grande Fratello potrebbe presto allargare la famiglia, mettendo fine alle tensioni.

CONDIVIDI

Il giallo Helena Prestes s’infittisce. Dopo le voci di crisi con Javier Martinez detonate dopo le rivelazioni scomode dell’ex Carlo Motta, con relativa smentita a cuore aperto della brasiliana, un nuovo colpo di scena rischia di stravolgere (ancora) le cose nella coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Stavolta però si tratterebbe di una sorpresa dolcissima. Ecco di cosa si tratta.

Il chiarimento di Helena su Javier e Carlo Motta

A capo di giorni ricchi di polemiche e indiscrezioni più o meno verificate, ieri pomeriggio Helena Prestes ha rotto gli indugi blindando via social la sua storia d’amore con Javier. Il messaggio mandato dalla modella sudamericana è stato tanto improvviso quanto potente: "La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità", le sue parole affidate al web. Un modo per spazzar via giorni di accuse di tradimenti e crisi di coppia fondate sulle parole di Carlo Motta, il suo ex compagno che recentemente – con interviste e post sui social – ha parlato dei suoi presunti incontri con la Prestes avvenuti anche dopo la fine del Gf, quando lei già era fidanzata con Javier.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Helena Prestes e Javier presto genitori?

Il vero colpo di scena però è un altro. E riguarda una possibile gravidanza di Helena Prestes. In questo ‘balletto’ di crisi, accuse e presunte ‘corna’ che va in scena da giorni, infatti, nelle ultime ore è saltato fuori un nuovo rumors relativo alla coppia di ex gieffini. A lanciarlo è stata l’influencer gossip Deianira Marzano, che ieri sera in una storia Instagram ha svelato: "Ora si spiegano tante cose. Si vocifera di una dolce attesa! Chissà magari è proprio questo il motivo dietro certi atteggiamenti recenti. Speriamo sia un vero punto di ripartenza per i ragazzi, e che porti con sé solo cose belle".

Non è la prima volta che si parla di un bebè in arrivo. Recentemente in un’intervista di coppia a ‘Chi’ entrambi hanno parlato apertamente della possibilità concreta di metter su famiglia. "Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina", ha confessato Helena. Un desiderio condiviso da Javier Martinez, che sembra molto eccitato dalla prospettiva di avere un figlio: "Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. – ha detto l’argentino – Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena". Se confermata, la notizia della gravidanza sarebbe il modo perfetto per voltare pagina dopo gli ultimi giorni di polemiche e accuse, coronando il loro amore da copertina.

Potrebbe interessarti anche