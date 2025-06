Helena e Javier, è giallo: lui non parla dopo le rivelazioni di Carlo. E Jessica Notaro ‘cancella’ l’ex gieffina I fan della coppia Javier-Helena sono in ansia a causa della loro presunta crisi, ma Gessica Notaro, incalzata da numerose domande, è intervenuta su Instagram

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Dopo la plateale dichiarazione d’amore sui social di Helena nei confronti di Javier, i fan hanno pensato, per un attimo, che le cose fossero migliorate. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti, non sembrano promettere bene. Se la modella brasiliana, pochi giorni fa si è esposta difendendo il loro sentimento nato nella Casa del Grande Fratello e criticando chi insinua presunti tradimenti, Javier Martinez continua a rimanere in silenzio dopo le dichiarazioni (piuttosto forti) di Carlo Motta. Nelle scorse ore, però, l’amica del pallavolista argentino, Gessica Notaro, incalzata da tante domande da parte dei fan della coppia, in un comunicato ha spiegato che non spetta a lei fare chiarezza sulla situazione, ma che sarà lo stesso Javier a farlo quando lo riterrà opportuno. Di seguito, tutti i dettagli.

Helena e Javier, l’unfollow di Gessica Notaro nei confronti dell’ex Grande Fratello

Ci sono ancora tante nubi all’orizzonte per Helena e Javier (e non lo diciamo noi ma gli ultimi aggiornamenti). Il pallavolista argentino si è chiuso in un silenzio che dura da diversi giorni, e a nulla sono servite le parole sui social della modella brasiliana, che ha difeso il loro amore. A cercare di ‘mettere un freno’ alle tante domande dei fan della coppia, ci ha pensato Gessica Notaro, la quale ha deciso di commentare le recenti notizie che riguardano Helena e Javier. In un comunicato pubblicato su Instagram, ha spiegato che sarà Javier a rompere il silenzio "quando lo riterrà opportuno", lasciando intendere chiaramente che tra i due ancora non è tornato il sereno. Insieme a Mauro Catalini, Notaro ha voluto ringraziare i fan della coppia per il sostegno ricevuto: "Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni."

Numerosi sostenitori della coppia nata al Grande Fratello hanno chiesto rassicurazioni sul loro rapporto, se si sono realmente lasciati o se stanno ancora insieme, ma Notaro ha chiarito che non sarà lei a fornire risposte a tutte quelle domande: "Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e, pur essendogli affettuosamente vicini, non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità." Il comunicato si conclude con un messaggio di riconoscenza e ringraziamento per l’affetto ricevuto: "Sicuri della vostra comprensione, ricambiamo il vostro affetto augurandoci che le nostre parole possano essere state esaustive. Grazie a tutti, Gessica Notaro e Mauro Catalini." Una cosa che in molti hanno notato, però, è che Gessica Notaro ha smesso di seguire Helena Prestes su Instagram, mentre la modella la segue ancora.

La dichiarazione d’amore di Helena: "Amo Javier"

La presunta crisi è nata dalle parole di Carlo Motta a Fanpage.it, dove ha raccontato di aver incontrato Helena Prestes subito dopo il Grande Fratello: "Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite". Ha aggiunto di non averle mai chiesto nulla sulla sua relazione, ma che lei "diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo". In risposta, Helena Prestes ha dichiarato su Instagram di essere innamorata di Javier Martinez: "Spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier". Ha poi precisato: "Non c’è stato un tradimento".

