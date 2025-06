Tra Helena e Javier è finita, il gesto di Gessica Notaro che conferma tutto: “Denuncerò chi lo insulta” Un gesto social e una story a sostengo di Javier Martinez: così la voce di Gessica Notaro agita il fandom, confermando la rottura in corso tra l'amico e la Prestes

La crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez sembra ormai evidente. A far discutere è il gesto di Gessica Notaro, ex concorrente di Ballando con le Stelle e amica storica di Javier, che ha smesso di seguire Helena su Instagram. Un dettaglio che non è passato inosservato al fandom della coppia, che già da giorni sospettava qualcosa. Gessica aveva sempre sostenuto Javier, soprattutto quando nella Casa di Grande Fratello si era trovato in mezzo a situazioni sentimentali poco chiare. Aveva criticato apertamente Shaila Gatta e si era detta felice nel vederlo legato a Helena. Oggi, invece, prende le distanze.

Grande Fratello, la mossa social di Gessica Notaro contor Helena Prestes

L’amica del pallavolista non si è limitata a togliere il follow. Notaro ha pubblicato anche una Instagram story in cui ha difeso l’amico da chi in queste ore lo sta attaccando. Ha spiegato che Javier sta attraversando un momento difficile e che proprio per questo ha scelto di non parlare: "Insieme a Javier procederemo a denunciare chi lo ha deriso sui social in questi giorni. Non si può infangare una persona che non può o non vuole replicare". Un messaggio chiaro. La posizione di Gessica non lascia spazi a dubbi: Javier non ha colpe da nascondere, anzi, sta cercando di difendersi dal fango mediatico.

GF: Javier Martinez e il like che preoccupa i fan

Come se non bastasse, i fan hanno notato un like di Javier a un post con una frase piuttosto chiara: "Io che realizzo che il mio ultimo atto d’amore sarà lasciarla andare e lasciarla felice con un altro". Non è certo quando abbia messo quel like, dato che il post risale al 25 maggio, ma il contenuto è stato letto da molti come una conferma del momento complicato con Helena. Il gesto, unito alla presa di posizione di Gessica, rafforza l’idea che la relazione sia ai titoli di coda.

Intanto Helena e Javier non hanno commentato nulla. Lei non ha mai risposto alle accuse dell’ex Carlo Motta, lui ha scelto il silenzio anche di fronte a chi lo ha contattato direttamente. Nel frattempo, chi gli stava accanto pubblicamente ha fatto un passo indietro. E quando anche chi ti ha sempre difeso smette di seguirti, vuol dire che le cose non si mettono bene.

