Temptation Island, esplode il toto-nomi: l'indiscrezione (clamorosa) su Javier ed Helena. Cosa sta succedendo Da giorni circolano voci sulla possibile partecipazione di Javier ed Helena, ex concorrenti del Grande Fratello, a Temptation Island. Sarà così?

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Si sono conosciuti e innamorati nell’ultima edizione del Grande Fratello e la loro storia procede a gonfie vele. Stiamo parlando di Javier Martinez ed Helena Prestes. C’è da dire che, la scintilla tra i due, non è scoccata subito, anzi. In un primo momento, la modella aveva mostrato interesse per Lorenzo Spolverato, successivamente per Zeudi Di Palma. Con il passare del tempo, però, lei e il pallavolista argentino hanno compreso di provare un sentimento profondo l’uno per l’altra. Così è nata la loro relazione, che prosegue anche dopo la fine del reality. Da qualche giorno, circola sul web un’indiscrezione che ha stuzzicato l’interesse dei fan. A quanto pare, i due potrebbero essere pronti per partecipare a un nuovo programma di Mediaset e che vedremo in estate: Temptation Island. Tuttavia, secondo l’esperta di gossip, Deianira Marzano, la coppia avrebbe già declinato l’invito. Sarà così? Vediamo tutti i dettagli.

Javier Martinez ed Helena Prestes a Temptation Island?: Cosa sta accadendo

La love story tra Javier ed Helena procede più che bene e, i fan della coppia, sono più che felici di questo. In questi giorni, l’esperta di gossip, Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione bomba che riguarda i due ex gieffini. A quanto pare, potrebbero prendere parte alla nuova edizione di Temptation Island: "Probabilmente vedremo Helena e Javier a Temptation Island. Sarebbe pazzesco! Lei gelosissima, lui che fa il piacione, già me li immagino tra falò infuocati e tentatrici in bikini. Sarebbero perfetti, sono molto ma molto voluti". Tuttavia, poco dopo, Marzano, sempre sul suo profilo Instagram, ha aggiunto: "Pare che abbiano rifiutato perché troppo innamorati e non vogliono che nulla possa mettere in crisi la loro relazione". Non sappiamo se questa indiscrezione sia vera o meno ma, se i due hanno rifiutato, è perché probabilmente, ci tengono davvero tanto alla loro relazione e preferiscono preservarla.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Helena Prestes e Shaila Gatta in un nuovo programma?

A lanciare un’altra indiscrezione sul suo profilo social, ci ha pensato Amedeo Venza, il quale ha svelato che (forse) potremmo vedere Helena insieme ad un’altra persona con la quale ha condiviso l’esperienza del GF, ovvero, Shaila Gatta: "Helena e Shaila presto in tv per un nuovo programma". Davvero, le due nemiche in amore potrebbero ritrovarsi insieme in un nuovo format? Chiaramente, ci teniamo a precisare che sono solo voci, e che non c’è niente di confermato. Sempre a proposito di Shaila, pare che lei e Lorenzo abbiano parlato ma, i toni, sono stati piuttosto freddi.

Potrebbe interessarti anche