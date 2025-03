Grande Fratello, Shaila contro Signorini: ribellione dopo la puntata tra rabbia e accuse velenose Dopo la diretta di ieri sera del Grande Fratello, Shaila si è sfogata nella notte e ha mosso delle lamentele dopo alcune parole pronunciate da Signorini.

Nella diretta del Grande Fratello di ieri sera, giovedì 6 marzo 2025, è successo di tutto. Non solo il confronto tra Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato ha suscitato una certa curiosità, ma anche l’incontro tra Shaila Gatta e la madre non è stato da meno. Le accuse nei confronti di Lorenzo e Shaila non si placano: sembra che, poco alla volta, la maschera inizi a cadere e, il modello milanese, per un motivo o per un altro, si ritrova sempre al centro di qualche critica da parte di alcuni inquilini della Casa. Ma non solo. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza su una questione di cui si parla da giorni ovvero, la presunta richiesta (risalente a qualche mese fa) da parte sua a Shaila di creare un triangolo amoroso. Il conduttore si è mostrato piuttosto infastidito e, nella notte, la ballerina napoletana ha parlato dell’accaduto e mosso delle lamentele proprio contro Signorini. Vediamo cos’è successo.

Grande Fratello, Lorenzo e Shaila ‘smascherati’ da una clip

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello (QUI le pagelle della serata), Alfonso Signorini ha mostrato una clip le pagelle della serata),ha mostrato una risalente a gennaio e che incastra Lorenzo Spolverato, il quale cercava di spingere Shaila Gatta tra le braccia di Emanuele Fiori, con l’intento di creare un triangolo. Durante la pausa pubblicitaria, Lorenzo e Javier hanno avuto una discussione, e il modello milanese ha anche lanciato delle accuse nei confronti del programma, sostenendo che quest’ultimo farebbe dei favoritismi nei confronti di Martinez. Queste le sue parole: " Devi imparare a stare zitto. Sai perché sei così sicuro di te? Perché qui dentro ti fanno sempre gli sconti. Sì Javier, qui ti fanno gli sconti e io invece le prendo tutte una ad una a testa alta, a me non fanno sconti". Quest’anno il GF è stato particolarmente clemente sulle punizioni, in particolare con Lorenzo che, più volte avrebbe meritato la squalifica (secondo molti telespettatori).

Shaila ‘non digerisce’ le parole di Signorini e sbotta contro di lui: lo sfogo

Nella notte, Shaila si è recata in piscina con Chiara e Zeudi e, in un primo momento ha manifestato soddisfazione quando è stata difesa dal conduttore in puntata: "Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca**i suoi è brutto". Ma Zeudi, le ha fatto notare che Signorini, in realtà, ha preso le difese di Javier: "No amo, non era così, anzi è andata al contrario! Alfonso ha detto che Javier non ha detto una cosa così grave. Ha detto pure che se mettessero delle telecamere in casa sua sentiremmo di peggio". Ed ecco la disapprovazione di Shaila nei confronti del conduttore e le relative lamentele:

Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure. Se facciamo qualcosa noi, veniamo subito bastonati e ci criticano e lo fanno vedere, se invece lo fanno Javier ed Helena, tutto a posto oppure non si vede. Uff, ma poi dopo tutto quello che sto subendo. Non si capisce perché quelli dell’altro gruppo possano fare tutto e nessuno li additi. Io ero convinta che Alfonso mi avesse difeso, invece no! Che illusa, mamma mia, che illusa!

