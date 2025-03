Grande Fratello, le pagelle: Jessica esagera con Cainelli (3), Lorenzo 'beccato' (4), Chiara in lacrime (7) Nella puntata del 6 marzo non mancano parole pesanti contro Chiara, con Lorenzo che la difende e Jessica che la attacca in maniera un po' aggressiva: le pagelle

La trentasettesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 6 marzo 2025, vede protagonisti di un confronto in studio Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato, mentre Chiara Cainelli viene attaccata per alcuni atteggiamenti provocatori nei confronti di Tommaso, con Jessica che l’attacca e Mariavittoria che ammette solo a fine puntata, quando parla dei suoi problemi passati con la bulimia, di essere gelosa del suo ragazzo e una persona fragile. Non manca poi l’incontro tra Shaila e la madre Luisa, questa volta arrivata al Gf unicamente per sostenere la figlia e dirsi orgogliosa di lei. Ecco le nostre personalissime pagelle della puntata del 6 marzo 2025 di Grande Fratello (qui il riassunto della diretta con nomination, motivazioni e nuovo televoto).

Grande Fratello, puntata 6 marzo 2025: le pagelle

La madre di Shaila Gatta pensa solo alla figlia, voto 8: ci aspettavamo fulmini e saette dopo l’ultima ospitata della signora Luisa in cui si era scagliata contro Lorenzo Spolverato e aveva parlato della sua presunta omosessualità, e invece oggi la mamma di Shaila è entrata nella casa unicamente per abbracciare la figlia e dirle quanto è orgogliosa di lei, dicendosi felice perché la vede "pensare a sé": "Continua così" le dice. Una mamma preoccupata che questa sera ci è sembrata più tranquilla e meno aggressiva nei confronti di Shaila e Lorenzo, che ha salutato stringendogli la mano, nonostante la sua titubanza nell’incontrarlo. Insomma, un bel momento d’amore dove Luisa ha messo al centro della scena Shaila e la maturità ha avuto la meglio su ogni pensiero negativo, soprattutto quando ha conosciuto Spolverato: "È un programma, vedremo fuori cosa succederà tra lei e Lorenzo, se son rose fioriranno…".

Chiara Cainelli contro tutti (o quasi), voto 7: seppure non abbiamo apprezzato l’atteggiamento di Chiara alla festa di Carnevale con Tommaso, bisogna essere onesti e ricordare che la gieffina si è scusata ripetutamente con Mariavittoria per i suoi atteggiamenti provocatori, ricevendo però solo critiche da parte di alcuni concorrenti schierati contro di lei, con Jessica Morlacchi che addirittura ha insinuato che sia una ‘sgallettata‘ (per non dire altro). Forse Chiara ha sbagliato ad avvicinarsi per gioco a Tommaso, essendo lui fidanzato, ma ha anche cercato di risolvere la situazione spiegando più volte che si trattava di recitare una parte, quella della ‘Barbie’, e prendendosi le sue responsabilità. Non solo, perché ha ribadito più volte che lo stesso scherzo lo aveva fatto a Lorenzo, Giglio e altri. La Cainelli ha ricordato inoltre che lei aveva chiesto a Mariavittoria se i suoi modi le avessero dato fastidio in quella occasione (con risposta negativa), e questo certamente non è da dimenticare ma da apprezzare. Vederla con gli occhi lucidi per i commenti negativi di alcune inquiline, come Stefania Orlando e, appunto, Jessica, ci è dispiaciuto molto, anche visto che – ci basiamo sulle sue parole – non c’era l’intenzione di ferire qualcuno. E qualunque sia la verità, non merita sicuramente di essere additata come una ‘donna facile’: questo sembrava voler insinuare la Morlacchi. Altro che "profumiera"!

Mariavittoria Minghetti si mette a nudo, voto 7: all’apparenza glaciale, la dottoressa oggi ha aperto il suo cuore ai telespettatori, parlando dei suoi problemi di salute nati durante l’adolescenza, la bulimia: mangiava enormi quantità di cibo per riempire i vuoti che sentiva. Ha raccontato anche di mancanze e di cure: ancora adesso è seguita da uno psicologo che la aiuta a superare i momenti negativi. Infine, non ha mancato di ringraziare Tommaso per averle dato il giusto sostegno in questi ultimi mesi. Insomma, è stata giusta e vera in questa occasione, un po’ meno con Chiara Cainelli, momento in cui, per come ha reagito sin dall’inizio, si è dimostrata molto infantile, in particolare perché voleva avere subito la parola, quando era Chiara a dover commentare la clip.

Helena Prestes furba ma incoerente, voto 5: quando Helena ha dovuto scegliere chi mandare al televoto ‘eliminatorio’ (in realtà era quello per il terzo finalista), ha deciso di nominare Chiara e non Shaila, colei che ha sempre, o quasi, votato durante le nomination. Una mossa che non solo ha denotato una certa incoerenza, anche visto che non aveva motivazioni precise per non farlo, ma ci è sembrata anche furba, in sostanza perché siamo d’accordo con Signorini: probabilmente Helena ha capito il giochetto dei piramidali in puntata, trattandosi di nomine particolari. D’altronde, non è così difficile intuirlo: si sarà chiesta semplicemente ‘perché non fare solo le nomination normali per il televoto?’ E ha ragione: l’intelligenza non le è mai mancata, e, a nostro avviso, l’ha dimostrato ancora di più stasera. Peccato sia stata smascherata prima di subito.

Lorenzo Spolverato smascherato da Signorini, voto 4: che Lorenzo non ci abbia mai convinto ormai è chiaro, e in effetti oggi il conduttore ha mandato in onda una clip in cui lo scorso gennaio il modello ha ‘invitato’ Shaila Gatta a provarci con Emanuele Fiori: "Dai delle speranze" le aveva detto. Lorenzo prima ha dichiarato di non ricordarsi nulla, e poi improvvisamente ha trovato parole per difendersi, pensandoci non poco visto che in quel lasso di tempo sono intervenute sia le due opinioniste che Signorini. Insomma, una difesa un po’ fiacca, perché, a quanto pare, si trattava di uno scherzo dovuto al fatto che Chiara Cainelli aveva dato il due di picche a ‘Lele’, arrivata pure in ritardo. Per noi non è stato credibile, e ha dimostrato ancora una volta che sa come creare dinamiche, anche improbabili. Da elogiare è però il fatto che si è schierato dalla parte di Chiara Cainelli quando si è sentita aggredita dalla casa: "L’avete schiacciata, non avete sensibilità" ha detto, ma ciò non basta per finire nei promossi visto l’aggressività verbale e le urla durante lo scontro in diretta.

Jessica Morlacchi non è cambiata, voto 3: abbiamo ritrovato le uscite pessime della Morlacchi, nonché il suo atteggiamento aggressivo di un paio di mesi fa, con gli occhi gelidi e quell’aria da serial killer che non vedevamo da tempo al Gf e che speravamo avesse messo da parte per migliorarsi; abbiamo ritrovato la donna che non risparmia stoccate dure, usando parole un po’ spiazzanti e fuori luogo, e tiene un atteggiamento di superiorità dato in particolare dal modo in cui si pone e dalla postura. Dire "sgallettata" a Chiara Cainelli è un conto, seppure non sia un termine elegante e rispettoso, insinuare qualcosa di più pesante sulla sua persona è un altro e di pessimo gusto: prima si è limitata a dire "profumiera", ma poi ha aggiunto: "Non si può dire in televisione il termine, a meno che tu, Alfonso, non mi dia il permesso. Forse adesso ho capito perché ha fatto il provino come tentatrice a Temptation Island, è brava". A nostro avviso, Jessica non è mai cambiata, ha solo fatto finta di voler rimediare ai suoi errori, esattamente come sta facendo Lorenzo Spolverato.

