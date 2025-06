Helena Prestes nei guai, l’ex Carlo pubblica le ‘prove’. E c’è un complotto dei gieffini contro di lei La concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello sarebbe stata sbugiardata da alcune foto postate da Motta. E ora la relazione con Javier Martinez trema. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Continuano le rivelazioni choc sul caso Helena Prestes. L’ex Grande Fratello, uscita dalla Casa in coppia con Javier Martinez, avrebbe continuato a frequentare un vecchio fidanzato nelle settimane passate. Lo ha dichiarato lui stesso, Carlo Motta, parlando con Fanpage.it. Per poi sconvolgere il web con la pubblicazione, nelle scorse ore, di alcuni scatti che effettivamente lo ritrarrebbero in compagnia della Prestes. Nel frattempo, un’indiscrezione proveniente da altre fonti parla di ex gieffini pronti a mettere all’angolo Helena. Con possibili rivelazioni inedite da far tremare letteralmente i polsi. Ecco di seguito tutti i particolari.

Grande Fratello, Helena Prestes ‘inguaiata’ dalle foto dell’ex Motta

"Ci siamo visti in diverse parti del mondo", aveva detto di recente a Fanpage Carlo Motta, ex di Helena Prestes. "Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti". Una bomba vera e propria, questa, che è deflagrata negli scorsi giorni e sta ancora facendo discutere la comunità di fedeli appassionati del Grande Fratello. Perché in teoria la Prestes farebbe coppia fissa con Javier Martinez. Mentre Motta, ex della modella brasiliana, dovrebbe essere solo un lontano ricordo.

Ancora più strano è quanto accaduto nelle scorse ore. Quando Carlo, evidentemente accusato di dire il falso, se ne è uscito con una serie di scatti clamorosi. Foto con Helena, in pratica, condivise dal ragazzo sul suo profilo social, con tanto di dichiarazione infuocata: "Cancellerò le storie perché non mi va restino sul profilo. Comunque il motivo di tutto ciò, per chi non lo sapesse, è che nel momento in cui non ho accettato di raccontare frottole prendendo in giro a mia volta la gente, sono stato additato come falso e millantatore e dato che io non ho bisogno di inventare nulla per campare e non ho nulla da nascondere, ecco a voi un assaggio del fatto che ci siamo visti e frequentati".

L’indiscrezione (clamorosa) sugli ex gieffini in combutta contro Helena

A seguire, Carlo Motta ha cancellato le foto con Helena Prestes. Ma il danno era già stato fatto. Tanto che i fan della coppia Prestes-Martinez hanno iniziato a scagliarsi contro la modella. Sospettando un doppio gioco che avrebbe del clamoroso. Nel frattempo, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha sganciato un’altra bomba non da poco.

Lo ha scritto nelle sue storie Instagram, Venza. In poche ma potentissime righe: "Sta per scoppiare il panico…diversi ex gieffini vogliono ‘smascherare’ Helena su altre situazioni di cui Javier non sarebbe ancora al corrente!!!". Chi sarebbero, dunque, i gieffini in questione? E davvero sta per scatenarsi un putiferio mediatico, per la malcapitata Helena Prestes? Lo scopriremo solo nelle prossime ore. E vi aggiorneremo non appena qualcosa di nuovo sarà venuto a galla.

