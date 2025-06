Helena Prestes, la verità su Javier e il gesto (fortissimo) che chiarisce tutto: cosa ha fatto Dopo le voci sulla presunta crisi con Javier, Helena Prestes è intervenuta sui social con un messaggio forte, smentendo le voci di presunti tradimenti.

Da giorni non si parla d’altro: tra Helena Prestes e Javier Martinez è già finita? C’è chi dà la notizia per certa, chi invece non sa se crederci o se sono solo dicerie infondate. Ciò che, però, ha alimentato ulteriori sospetti sulla situazione, sono state le parole di Gessica Notaro, carissima amica del pallavolista argentino, la quale, nelle scorse ore, ha preso le difese dell’amico (ingiustamente attaccato sui social) affermando il delicato momento che sta vivendo. Tuttavia, Helena ha deciso di fare chiarezza sulla situazione e sulle presunte voci di tradimento, e lo ha fatto con un duro sfogo sul suo profilo Instagram. Di seguito, troverete tutti i dettagli.

Helena Prestes smentisce le voci di crisi: "Io amo Javier"

Helena Prestes ha deciso (finalmente) di rompere il silenzio sulle voci di tradimento, smentendo pubblicamente la crisi con Javier Martinez. I due, dopo tantissimi alti e bassi, si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e, dopo l’uscita dal reality, sono apparsi più uniti e innamorati che mai. Tuttavia, nei giorni scorsi, e parole dell’ex di Helena, Carlo Motta (il quale ha rivelato che i due si vedono ancora) avrebbero fatto incrinare il rapporto con il pallavolista argentino. E così, dopo numerose indiscrezioni, la modella brasiliana ha deciso di fare chiarezza. Sui social ha pubblicato un messaggio forte e diretto, rivolto sia al pubblico sia a chi ha diffuso gossip sulla sua vita privata, soprattutto riguardo a un possibile riavvicinamento con l’ex Carlo Motta, recentemente intervistato d Fanpage.it e apparso in foto. Helena ha affermato: "Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia".

Poi ha proseguito con una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Martinez: "E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità".Con queste parole, ha smentito accuse di tradimenti e crisi di coppia basate su supposizioni social e invita a rispettare la sua situazione. Helena ha poi chiesto: "Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c’è stato". Infine, si rivolge a chi li ha giudicati: "Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere".

Le parole di Gessica Notaro sulla crisi tra Javier ed Helena

Nelle scorse ore, le parole di Gessica Notaro hanno fatto preoccupare i fan della coppia Helena-Javier. L’amica del pallavolista non si è limitata a togliere il follow alla modella brasiliana, ma ha anche pubblicato una storia su Instagram per difenderlo dagli attacchi ricevuti. Ha spiegato che Javier sta vivendo un momento difficile e ha scelto di non parlare: "Insieme a Javier procederemo a denunciare chi lo ha deriso sui social in questi giorni. Non si può infangare una persona che non può o non vuole replicare".

