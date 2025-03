“Grande Fratello, una concorrente è incinta”, l’indiscrezione clamorosa. Cosa sappiamo Una gravidanza all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe rappresentare un colpo di scena clamoroso per il reality show di Alfonso Signorini: il rumor

Colpo di scena in vista al Grande Fratello? Nelle ultime ore, infatti, un’indiscrezione clamorosa ha preso piede tra appassionati e addetti ai lavori: una concorrente del reality sarebbe incinta. A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano, che ha parlato sui social di una gravidanza all’interno della casa più spiata d’Italia. Per lo show di Alfonso Signorini rappresenterebbe una sorpresa incredibile a poco più di due settimane dalla finalissima (in programma il prossimo 31 marzo). Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello 18: "Una concorrente è incinta"

Il Grande Fratello torna in onda questa sera con la 39esima diretta stagionale e tutti gli occhi sono punti sull’esito del televoto (QUI i sondaggi) che decreterà l’eliminazione di una tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Nelle ultime ore, però – come detto – la casa più spiata d’Italia sta facendo chiacchierare gli appassionati anche e soprattutto per un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Stando a quanto svelato da Deianiro Marzano, infatti, una concorrente del reality show di Canale 5 sarebbe incinta. "Concorrente del GF forse incinta! Che Bello!" ha scritto l’esperta di gossip tra le storie del suo profilo Instagram. La notizia choc è stata ripresa anche da Amedeo Venza, che ha ‘confermato’: "Clamoroso! Forse una delle gieffine è in dolce attesa!".

Gravidanza al GF: la situazione e chi è in dolce attesa

Per il reality di Alfonso Signorini – inutile dirlo – si tratterebbe di un colpo di scena incredibile, destinato sicuramente ad attirare le attenzioni (e gli ascolti) sulla casa più spiata d’Italia, ma anche di una prima volta, come sottolineato dallo stesso Venza: "Se sarà confermato sarebbe la prima volta nella storia del reality". Al momento, infatti, non ci sono né conferme ne smentite riguardo quello che rimane un rumor, ma quel che è certo è che uno scenario dal genere a poche settimane dalla finalissima (prevista per il prossimo 31 marzo) rappresenterebbe una svolta per il Grande Fratello, che potrebbe essere costretto anche a modificare il proprio format per venire incontro alle necessità della futura mamma. L’identità di quest’ultima, tuttavia, è ancora ignota. All’inizio di questa 18esima edizione del GF Ilaria Clemente aveva annunciato di essere in dolce attesa e lasciato la casa pochi giorni dopo avere fatto il suo ingresso dall’iconica porta rossa; la stagione potrebbe concludersi con uno scenario molto simile, quasi a chiudere il cerchio. Sul web si parla ovviamente anche e soprattutto delle gieffini ‘impegnate’, da Chiara Cainelli (fidanzata di Alfonso D’Apice) a Helena Prestes, che ormai fa coppia fissa con Javier Martinez. Meno ‘quotata’ tra gli appassionati l’ipotesi Shaila Gatta.

