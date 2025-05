Mediaset chiude tutti i reality, si salva solo il Grande Fratello (sdoppiato): avrà una durata mostruosa Tutte le novità della prossima edizione del Gf che festeggerà il prossimo settembre i 25 anni di messa in onda: la sorpresa per celebrarli al meglio.

A soli due mesi circa dalla fine del Grande Fratello la macchina del reality più longevo della tv italiana è già in moto. Infatti adesso e durante l’estate si terranno i casting per scegliere i concorrenti Nip che si andranno ad aggiungere a quelli Vip. Inoltre secondo alcune indiscrezioni il prossimo GF durerà di più ma non solo. Scopriamo tutte le novità nel dettaglio.

Le novità sul Grande Fratello

Il programma che vede come protagonisti gli inquilini Vip e Nip in diretta 24 ore su 24 dalla casa più spiata d’Italia inizierà a settembre e finirà a maggio, proprio come un anno scolastico. Secondo le indiscrezioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie di Instagram inoltre Mediaset ha intenzione di chiudere tutti gli altri reality e puntare tutto sul GF. A soltanto due mesi circa dalla fine infatti la trasmissione condotta da Alfonso Signorini si stanno già facendo i casting per scegliere i concorrenti Nip che parteciperanno alla 25esima edizione. Infatti a settembre si celebreranno i 25 anni dall’inizio del programma, da quel lontano 2001 in cui l’Italia si concentrò sugli inquilini Nip, gli unici a partecipare un tempo.

Il reality di Canale 5 triplica la sua programmazione

Il GF, sempre secondo le indiscrezioni diffuse dall’esperto di gossip sui social, triplicherà la sua programmazione. Infatti oltre a quella principale più estesa di ben nove mesi ce ne saranno altre due. Una di queste dovrebbe essere la famosa edizione Gold proprio per i 25 anni del Grande Fratello. In questa trasmissione dovrebbero partecipare i concorrenti che hanno reso celebre il reality nel tempo. Intanto però Mediaset non ha confermato ancora nulla e questi rumor sono da considerarli tali, almeno per ora. Prossimamente l’azienda del Biscione dovrebbe comunicare e ufficializzare le novità in merito al Grande Fratello e ai suoi 25 anni di messa in onda.

Il team di opinionisti e i vip: le prime indiscrezioni

Secondo le prime voci a portare nuova energia agli opinionisti potrebbe esserci quest’anno una nota conoscenza del GF. Infatti potrebbe portare brio Stefania Orlando. Rebecca Staffelli dovrebbe essere confermata come opinionista social ma non ci sono ancora notizie certe in merito. Tra i nomi vip già in pole si è fatto avanti, così come si presenta quasi tutti gli anni, quello di Paola Barale. La showgirl però avrebbe già rifilato ancora un secco ‘no’ alla redazione del Grande Fratello. Inoltre tra i possibili Vip che si uniranno ai Nip ci potrebbe essere Benedicta Boccoli, attrice, showgirl e conduttrice radiofonica 58enne di Milano.

