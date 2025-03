Alfonso Signorini, la sua casa nel cuore di Milano: tante opere d'arte e una palestra privata Il conduttore del GF vive in centro città, in un grande appartamento su due piani: nel salone c'è anche un pianoforte.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Diretta numero 37 per il Grande Fratello 18. Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, Alfonso Signorini torna su Canale 5 con una nuova puntata del reality, sempre più vicino alla finale. Lunedì 31 marzo, infatti, sapremo chi sarà il vincitore, o la vincitrice, di questa edizione, non proprio fortunatissima in termini di ascolti. E mentre il conduttore cerca di risollevare le sorti del programma in queste ultime battute finali, scopriamo insieme qualcosa di più su di lui. Il padrone di casa del GF, dal 2004, condivide la sua vita sentimentale con il politico e imprenditore Paolo Galimberti. Non è dato però sapere se i due vivano insieme o meno, dato che Signorini è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Il diretto di Chi, che conosce vita morte e miracoli di gran parte dello showbiz nazionale, infatti, non rivela spesso dettagli di se, ma sappiamo che vive a Milano, nel cuore della città, in uno di quei quartieri tanto amati dai vip. Qui possiede un grande appartamento, pieno zeppo di ricordi, opere d’arte e una palestra privata.

La casa milanese di Alfonso Signorini: dove vive il conduttore del GF

La riservatezza di Alfonso Signorini, quando si parla della sua vita privata, è proverbiale. Oltre a sapere delle sue passioni, come la musica e l’arte, e chi è il suo compagno, infatti, non conosciamo molto altro. Della sua casa, però, siamo riusciti a capire qualcosa di più, grazie alle foto e ai video che il conduttore del GF condivide su Instagram con il suo quasi milione di follower. Il suo grande appartamento su due piani, si trova a Milano nel pieno centro della città. Parquet scuro in tutti gli ambienti, tranne per la cucina, e un arredamento dai toni chiari a contrasto. Nel salone, tra opere d’arte, librerie stracolme di libri, argenti, foto e cimeli vari, la fa da padrone un grande divano panna, con poltrone in tinta dalla struttura in legno scuro. Re di questa stanza, il pianoforte nero lucido che Signorini ama spesso suonare. La cucina, mansardata, invece, ha pavimenti i gres chiaro ed è dotata di ogni comfort, mentre in altri scatti si intravede la grande palestra privata con cyclette, un tapis roulant e una spalliera svedese.

Potrebbe interessarti anche