La nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe vedere un clamoroso ritorno, quello di Simona Ventura. La madrina del reality, colei che lo ha tenuto a battesimo al suo debutto nel 2003 in Rai, e che lo ha condotto con successo per 8 stagioni filate, potrebbe tornare ad avere un ruolo in mezzo ai naufraghi. Dopo l’indiscrezione sulla scelta di Veronica Gentili per questa Isola 2025, e quella di Pierpaolo Pretelli come papabile inviato, ora spunta il nome di Ventura come unica opinionista. La scelta di mettere la showgirl in questo ruolo, dopo che si era già parlato di un possibile ritorno di Dario Maltese e Vladimir Luxuria, ancora in questa veste dopo l’esperienza al timone lo scorso anno, è una notizia freschissima e pare che a Mediaset se ne stia discutendo proprio in questi giorni, ossia da quando Simona è entrata a far parte dell’ITC 2000, la scuderia di Beppe Caschetto, già agente di Fabio Fazio, Stefano De Martino e tanti altri grandi nomi dello showbiz.

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi 2025, e Pierpaolo Pretelli fa l’inviato: l’ipotesi

Ancora grandi rivoluzioni a L’Isola dei Famosi. Dopo il poco fortunato passaggio di consegne tra Ilary Blasi e Vladimir Luxuria lo scorso anno, nella nuova edizione del reality dei naufraghi ci saranno ancora tante novità. A partire dalla conduzione, che pare sarà affidata alle mani di Veronica Gentili, giornalista che per il biscione ha superato brillantemente la prova al timone de Le Iene. Per quanto riguarda l’inviato dalle Honduras, invece, secondo TvBlog il nome più gettonato è quello di Pierpaolo Pretelli, dj da poco di nuovo padre insieme a Giulia Salemi.

Sul tema opinionisti la questione si fa però più complicata. Se inizialmente si era pensato a una riconferma di Dario Maltese e a un ritorno in questo ruolo di Vladimir Luxuria, ora lo scenario potrebbe cambiare con una svolta clamorosa. A ricoprire il ruolo di unica opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, in partenza a maggio, ci potrebbe essere Simona Ventura. Un grande come back per la showgirl, sia in Mediaset che nel reality che ha condotto con successo dal 2003, anno della debutto in Rai, sino al 2011. Simona, inoltre è stata anche concorrente, sbarcando come naufraga nell’edizione 2016, quella condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Insomma, se Ventura dovesse veramente tornare a L’Isola, anche solo come opinionista, saprebbe certo cosa dire.

