Grande Fratello, le date ufficiali della prossima edizione 'doppia' (e il ritorno di Cristina Plevani) Due versioni e due conduttori iconici: il Grande Fratello torna con Nip e Gold, meno giorni e più emozioni per sedurre di nuovo il pubblico di Canale 5.

Chi sperava di non vedere più il Grande Fratello in tv dopo i bassi ascolti della scorsa edizione, be’, dovrà ricredersi e rassegnarsi. Quest’anno non ci sarà una sola edizione, bensì due (sì, avete capito bene) e saranno ‘particolari’. A quanto pare, ci sarà un’edizione con le ‘persone non famose‘, i cosiddetti NIP, e una versione Gold. Quest’ultima, sarà un’edizione dal sapore nostalgico, che vedrà nella Casa più spiata d’Italia il ritorno degli ex gieffini. Ovviamente, alla luce dei fatti, ci saranno anche due conduttori distinti: Simona Ventura, la quale guiderà la versione NIP e Alfonso Signorini, che sarà al timone di quella celebrativa. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Simona Ventura condurrà il Grande Fratello NIP: ecco quando inizierà

Quest’anno vedremo ben due edizioni del Grande Fratello: la versione NIP e la versione Gold. Secondo quanto riportato da Affari Italiani e Davide Maggio, la diciannovesima edizione NIP sarà condotta da Simona Ventura e inizierà il 15 settembre per concludersi il 22 dicembre, durando 100 giorni senza raddoppio settimanale. Mediaset ha deciso di rendere il format più "light", con puntate più brevi e dirette meno prolungate rispetto al passato. Non sappiamo ancora chi potrebbero essere gli opinionisti che supporteranno la conduttrice ma, chiaramente, non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo.

Alfonso Signorini ‘guida’ la versione dei ricordi: quando inizierà il Grande Fratello Gold

Nel 2026, a gennaio, debutterà una versione Gold del Grande Fratello per celebrare i 25 anni del reality, condotta da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno ex partecipanti delle precedenti edizioni, promettendo emozioni, colpi di scena e possibili riavvicinamenti. Anche gli opinionisti potrebbero essere ex gieffini, ma i nomi restano segreti. Mediaset punta a una formula più snella, con meno giorni e meno ore di diretta, mantenendo però l’essenza del format. Ancora mistero sui volti che prenderanno parte a questa nuova edizione ma, si vocifera che Cristina Plevani (reduce dalla vittoria dell’edizione appena conclusa de L’Isola dei Famosi) potrebbe tornare a partecipare al Grande Fratello, il reality che la vide vincitrice 25 anni fa nella sua prima edizione.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, gli autori del programma vogliono coinvolgerla nell’edizione speciale Gold, un’edizione definita ‘celebrativa’. Non è ancora chiaro se Cristina accetterà, soprattutto dopo la sua recente esperienza a L’Isola dei Famosi, ma molti fan sarebbero entusiasti di rivederla. C’è da dire che ha fatto un gran bel percorso nel reality condotto da Veronica Gentili e, probabilmente, il pubblico ha voluto premiare il suo coraggio e la sua tenacia. Nei prossimi mesi avremo ulteriori informazioni.

