Signorini, il commento sul Grande Fratello che fa arrabbiare Mediaset Il conduttore e padrone della casa più spiata d’Italia vorrebbe un GF dalla durata ridotta rispetto alle ultime edizioni, ma i piani del Biscione sono altri

Il Grande Fratello si prepara a festeggiare i suoi 25 anni, ma in vista della 19esima edizione non mancano già i primi malumori. Alfonso Signorini è al lavoro su quella che sarà la sua settima edizione consecutiva alla conduzione del reality show di Canale 5 che, secondo alcune voci, potrebbe durare anche nove mesi. Il conduttore e padrone della casa più spiata d’Italia ha smentito con forza questi rumor e, anzi, si è detto favorevole a un’ipotetica durata ridotta rispetto a quella degli ultimi anni. I suoi piani, tuttavia, potrebbe non coincidere con quelle Mediaset. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Alfonso Signorini, l’idea sulla durata del Grande Fratello

Il prossimo autunno il Grande Fratello tornerà in onda e, in occasione della 19esima edizione, celebrerà i suoi 25 anni di storia. Alfonso Signorini è ovviamente già al lavoro sui festeggiamenti e in generale su una stagione a caccia di riscatto dopo gli ascolti altalenanti degli ultimi anni. Chiacchierando con i sui fan attraverso le storie del suo profilo Instagram, il conduttore e padrone di casa ha ribadito che i casting del Grande Fratello sono aperti e ha svelato i suoi piani per la 19esima edizione, la sua settima consecutiva al timone del reality show di Canale 5. Anche quest’anno si punterà sulla formula ‘mista’ con vip e personaggi estranei al mondo dello spettacolo; sulla durata, invece, non ci sono ancora certezza.

Negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare voci sulla possibilità di vedere un GF lungo addirittura nove mesi, ma Alfonso Signorini – rispondendo alle domande dei fan più curiosi sui social – ha voluto smentire con forza queste indiscrezioni bollandole come fake news. "Assolutamente no" ha chiarito il conduttore ed ex opinionista del programma, che invece spingerebbe per una durata ridotta rispetto a quella delle ultime edizioni. Replicando a un fan che chiedeva un ritorno ai canonici tre mesi, infatti, Signorini si è detto d’accordo.

La presa di posizione ‘contro’ Mediaset

La presa di posizione di Alfonso Signorini sulla durata del Grande Fratello 19 non sarà certo gradita ai vertici Mediaset, che ormai da anni spingono per edizioni sempre più lunghe (l’ultima è stata la seconda più lunga di sempre, al pari di quella dell’anno prima). Si tratta in primo luogo di un ritorno economico: più dirette stagionali significano più prime serate con ascolti almeno discreti (sopra il 16% di share) e il tutto con un budget limitatissimo, soprattutto se confrontato coi costi della realizzazione di uno show in prime time. La durata, inoltre, influenza pesantemente le dinamiche tra i coinquilini, che spesso e volentieri hanno bisogno di ambientarsi e ingranare per poi creare – proprio attraverso il passre delle settimane – un legame di affetto coi telespettatori. Le parole di Signorini rischiano così di rivelarsi una ‘frattura’ coi piani Mediaset, che mirano a un GF il più lungo possibile.

