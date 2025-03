Grande Fratello, i vecchi nemici di Beatrice Luzzi riappaiono. Varrese e Anita: “Ci chiedono scusa” Molti ex fan di Beatrice Luzzi si sono ricreduti e hanno scritto ad Anita e Massimiliano per scusarsi. Ecco cosa hanno detto i due ex gieffini

Mentre si discute sulla prossima edizione del Grande Fratello, che celebrerà i 25 anni del reality, le polemiche attorno a Beatrice Luzzi non si placano. L’attrice e attuale opinionista del programma èstata accusata da alcuni spettatori e dalla giornalista Grazia Sambruna di essere eccessivamente di parte nei confronti di alcuni concorrenti. Questo ha riaperto vecchie discussioni sulla sua partecipazione alla scorsa edizione, dove aveva diviso il pubblico tra sostenitori e detrattori.

GF: le parole di Massimiliano Varrese su Beatrice Luzzi

A distanza di tempo, alcuni ex supporter di Beatrice Luzzi hanno scritto a Massimiliano Varrese per scusarsi del loro atteggiamento passato. L’attore ha raccontato di aver ricevuto numerosi messaggi in cui gli veniva riconosciuto di aver avuto ragione nei confronti dell’attrice. "Ti chiedo scusa, un anno fa pensavo che Bea fosse la vittima e voi i carnefici", è uno dei messaggi ricevuti e condivisi da Varrese. L’attore ha risposto con soddisfazione, affermando: "Grazie per averlo fatto! Siete in molti a scrivermi le scuse e io non posso che esserne felice. Dopo tutto… ‘Imparo il silenzio dall’attesa, perchè la verità ne vale’. Grazie a te e a quelli come te che lo stanno facendo".

Grande Fratello: Anita Olivieri e il suo punto di vista

Anche Anita Olivieri ha ricevuto messaggi simili da parte di alcuni fan che hanno cambiato idea su di lei. In un’intervista a Che Donna, l’ex gieffina ha raccontato che la sua esperienza nel reality non è stata semplice, soprattutto a causa dei numerosi scontri con Beatrice Luzzi. "Quindi ho capito che stava diventando un mezzo per arrivare all’obiettivo del programma e non più un farmi conoscere per i pro e i contro della mia persona. Avevano preso solo una parte. Però avevo tanti altri lati che avrei voluto far vedere", ha dichiarato Anita. Con il tempo, molte persone hanno cambiato opinione su di lei, tanto da scriverle messaggi di scuse, dopo aver visto la Luzzi nel ruolo di opinionista. "Non ho problemi a dire che una persona si rivela da sola e non ha bisogno di aiuto. La persona che sei a un certo punto esce, è difficile nascondersi. E infatti sono felice di questa sua opportunità", ha ammesso la ragazza.

Ora resta da vedere se Beatrice Luzzi deciderà di rispondere a queste dichiarazioni e alle critiche che le sono state rivolte.

