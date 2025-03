Veronica Gentili pigliatutto, non solo l’Isola dei Famosi: può soffiare il GF a Signorini, il retroscena Voci di corridoio rivelano la possibilità per la conduttrice de Le Iene di approdare anche alla conduzione della prossima edizione del reality: vediamo di più.

Manca sempre meno alla puntata finale del Grande Fratello, prevista proprio per la fine di marzo, e tra i corridoi di casa Mediaset c’è già chi ha iniziato a fare le prime ipotesi per quella che sarà la prossima edizione del reality. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero arrivare grandi novità soprattutto per ciò che riguarda la conduzione: scopriamo di più.

Veronica Gentili verso la conduzione del Grande Fratello: l’indiscrezione

Da quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano attraverso i social, la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe portare con sé alcune novità per ciò che riguarda la conduzione. Alfonso Signorini, al timone del reality già da qualche anno, potrebbe infatti non essere riconfermato, con altri nomi già in lizza per prendere il suo posto. Tra questi spiccherebbe il nome di Veronica Gentili, attuale presentatrice de Le Iene con Max Angioni.

Di recente, il suo nome era già stato accostato anche a un altro reality, ovvero L’Isola dei famosi, in quanto sembrava che, dopo Vladimir Luxuria, le redini del programma potessero essere affidate proprio a lei. Ora spunta invece questa nuova ipotesi che potrebbe vederla al timone della Casa più spiata d’Italia. Al momento rimaniamo ovviamente nel campo delle ipotesi, in quanto parliamo solamente di voci di corridoio non confermate, ma non è da escludere che per Veronica Gentili possa effettivamente arrivare al più presto un nuovo progetto.

Alfonso Signorini alle redini del GF: bene ma non benissimo

La scelta di cambiare conduttore potrebbe arrivare per molteplici motivi, a partire forse dalla stessa scelta di Alfonso Signorini, fino alla semplice volontà degli autori di regalare agli spettatori qualche novità. Certamente, in questi ultimi anni, la conduzione si Signorini non è certo stata esente dalle critiche: solo per ciò che riguarda l’attuale edizione, sui social è infatti possibile notare molti commenti non propriamente positivi.

"Era un programma bellissimo, leggero. Fatto di persone vere, con storie vere. Se uno sbagliava, veniva punito immediatamente. Poi, è arrivato Signorini e, da lì, è cominciato lo schifo. Complimenti, bravi", si legge in un commento su X. E ancora: "Il più falso è Alfonso signorini perché lui ha il 50% del potere che hanno gli autori, quindi le cose che dice in puntata sono solo a favore di consensi, credetemi". Allo stesso tempo, anche alcuni inquilini della Casa hanno più volte sottolineato il fatto che Signorini non sia in grado di essere imparziale, utilizzando "due pesi e due misure" a favore delle sue preferenze (o quelle degli autori).

Insomma, i motivi che potrebbero portare a un cambio di conduzione sono molti, ma per sapere esattamente ciò che accadrà dovremo attendere ancora un po’.

