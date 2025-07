Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier Gabriele Corsi fuori da Domenica In, la Rai: "Decisione di comune accordo”. Sullo sfondo tensioni tra Mara Venier e dirigenza: ecco cosa sta succedendo.

Gabriele Corsi non sarà a Domenica In 2025/2026. La Rai lo ha annunciato con una nota diffusa martedì 22 luglio. Il conduttore romano avrebbe dovuto affiancare Mara Venier nell’ultima stagione alla guida del contenitore domenicale di Rai 1, come confermato alla presentazione dei palinsesti di Napoli. Il dietrofront, deciso di comune accordo, getta nuova incertezza sul futuro del programma, già segnato dall’addio del regista Duccio Forzano, del capoprogetto Fabio Pastrello e dal ‘no’ alla conduzione di Nek, che ha preferito fare il giudice a The Voice.

Terremoto a Domenica In: Gabriele Corsi rinuncia

L’uscita di scena di Gabriele Corsi non è una sorpresa assoluta, perché nei giorni scorsi erano già filtrate voci di possibili stravolgimenti in atto nel cast. Ne aveva scritto il giornalista Candela sul finire della scorsa settimana, alludendo a valutazioni interne che stavano mettendo in discussione la sua presenza. Ieri sera le indiscrezioni hanno trovato conferma in un comunicato della direzione Intrattenimento Day Time Rai, in cui si precisa che la decisione "è stata presa di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista".

I retroscena e il ruolo di Mara Venier

Corsi avrebbe dovuto rappresentare l’elemento di novità nella Domenica In ‘corale’ pensata dalla Rai per alleggerire l’impegno lavorativo di Mara Venier, che da mesi vive un periodo complicato per i problemi di salute del marito Nicola Carraro. Ma la decisione sarebbe passata sopra la testa della Venier, che avrebbe preferito puntare su un altro nome, o quantomeno essere consultata nella scelta del suo partner lavorativo. Una mossa, questa, che avrebbe generato tensioni all’interno del gruppo di lavoro, spingendo quindi Corsi a fare un passo indietro, d’intesa con la Rai.

Domenica In, chi rimpiazza Gabriele Corsi: tutti i candidati

Con la partenza fissata al 14 settembre, Domenica In ripiomba dunque nel caos. Nelle prossime ore la Rai stilerà una rosa di conduttori che potrebbero rimpiazzare Corsi. Sul tavolo torneranno le candidature scartate lo scorso mese, da Riccardo Rossi a Tommaso Cerno. Quest’ultimo sarebbe l’opzione preferita da Mara Venier che, data la sua estrazione giornalistica, lo ritiene il più adatto a gestire il blocco dedicato all’approfondimento, lasciando a lei la parte dell’entertainment puro.

Rimarranno suggestioni, probabilmente, le ipotesi Fiorello o De Martino circolate qualche mese fa: si tratta di personaggi troppo grossi per imbastire un’intesa d’emergenza in poche settimane. C’è anche la pista Alberto Matano, soluzione graditissima a Mara (che ha celebrato anche il suo matrimonio con Riccardo) ma difficilmente percorribile. Il prossimo anno il conduttore calabrese ha un’agenda lavorativa troppo intasata, perché impegnato con La Vita in Diretta e un nuovo show in prima serata.

Mara Venier, tensioni con la Rai per la nuova stagione di Domenica In

Detto delle possibili new entry, va considerata anche la possibilità che l’edizione a due timonieri possa tramontare, con il ritorno di Mara Venier alla conduzione solitaria. Questa però non è una prospettiva particolarmente gradita alla conduttrice, che nella seconda metà della scorsa stagione ha faticato a conciliare il lavoro con i suoi problemi familiari.

In ultimo c’è lo scenario peggiore, quello cioè dell’addio della Venier a ruota di Gabriele Corsi. Non è un mistero che il suo rapporto con i vertici Rai in questo periodo sia ai minimi storici. La conduttrice non ha gradito le decisioni prese senza consultarla, e ha già fatto intravedere il suo malumore disertando la presentazione dei palinsesti. Per ora il suo passo indietro sembra poco probabile, ma non impossibile. Il futuro di Domenica In, insomma, resta avvolto in una totale nube d’incertezza.

