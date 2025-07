"Gabriele Corsi fuori da Domenica In", l'indiscrezione clamorosa. Chi voleva Mara Venier Quella che sembrava essere ormai una presenza certa nel noto contenitore della domenica, potrebbe invece non arrivare mai: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nelle ultime settimane sembrava ormai certa la presenza del conduttore Gabriele Corsi accanto all’iconica Mara Venier alle redini di Domenica In, in ripartenza dal prossimo autunno. Ebbene, le ultime indiscrezioni stravolgono le carte in tavola rivelando che, alla fine, Corsi potrebbe in realtà non prendere parte alla trasmissione, con forti dubbi all’interno di casa Rai anche per ciò che riguarda la stessa Mara Venier: ecco cosa sta accadendo.

Gabriele Corsi fuori da Domenica In, l’indiscrezione clamorosa.

A lanciare l’indiscrezione clamorosa sul vacillante futuro di Gabriele Corsi a Domenica In è stato il giornalista Giuseppe Candela che sulla piattaforma X ha rivelato: "Ci siamo chiesti quante puntate avrebbero fatto di ‘Domenica In’ come valletti Gabriele Corsi e Nek (saltato già prima dei palinsesti). Ora, stando alle ultime voci, a Mazzini molti si chiedono se Corsi arriverà alla prima puntata di Domenica In. Qualcuno scommette di no…".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In altre parole, quella che sembrava ormai una presenza certa nella prossima edizione del programma, sembrerebbe essere invece una figura molto in bilico. E se, da un lato, il nome di Nek non è mai stato confermato, nonostante i moltissimi rumors sulla sua partecipazione a Domenica In, quello di Gabriele Corsi è stato ufficializzato durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi Rai. Può essere che nonostante questo le carte in tavola siano davvero cambiate? La verità è che la Rai ci ha già abituati a grandi cambiamenti in corso d’opera, e di conseguenza sappiamo che tutto è possibile finché la trasmissione non approda sul piccolo schermo (e in realtà, anche dopo).

Il retroscena sulla preferenza di Mara Venier: "Voleva Tommaso Cerno"

Nelle ultime ore, inoltre, sono fuorisciti ulteriori retroscena riguardo alla situazione di caos che attualmente si respira attorno alla prossima edizione di Domenica In. Su Fanpage si legge che "Mara Venier voleva Tommaso Cerno", considerandolo più adatto a un segmento di approfondimento giornalistico. La scelta di Corsi, inoltre, sarebbe stata prese dai vertici Rai, in primis dal direttore Mellone, senza consultare la conduttrice veneta, e questo sarebbe stato uno dei motivi che avrebbe spunto la Venier a disertare la presentazione dei palinsesti Rai.

Domenica In, a rischio anche Mara Venier

E ancora non è tutto perché, rimanendo sempre in tema Domenica In, anche la stessa figura di Mara Venier potrebbe non essere più così certa. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Mara di recente abbia avuto qualche incomprensione con la rete ammiraglia. Il motivo? Fabio Fazio le avrebbe chiesto di diventare ospite fissa nella prossima stagione di Che Tempo Che Fa sul canale Nove; proposta che Mara avrebbe accettato volentieri, salvo dover ricevere prima il via libera dalla Rai, la quale sembrerebbe invece non essere molto d’accordo.

A questo punto, anche la posizione della Venier a Domenica in sembrerebbe essere tutt’altro che salda, soprattutto se consideriamo che il suo contratto con la Rai dovrebbe essere in scadenza. Se davvero Mara vorrà partecipare al programma di Fabio Fazio e la Rai deciderà di non concedere modifiche contrattuali in grado di permetterlo, la conduttrice potrà arrivare anche alla decisione di non rinnovare il contratto con la rete ammiraglia. E allora sì che le famose "carte in tavola" voleranno dappertutto.

Potrebbe interessarti anche