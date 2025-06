Alberto Matano, ribaltone in palinsesto: si prende la prima serata di Rai 1. Il premio (giusto) dopo La Vita in Diretta Grazie all’apprezzamento del pubblico e agli ottimi numeri registrati in questa stagione del talk, il conduttore raddoppia e sbarca in prime time.

Alberto Matano è senza alcun dubbio uno dei conduttori italiani più amati di sempre, sia per il talento nel condurre un programma che racchiude in sé attualità, cronaca e momenti di leggerezza, sia per l’estrema sensibilità ed empatia che ha sempre dimostrato anche nei confronti del pubblico. L’ultima stagione del talk di Rai 1 La Vita in Diretta ha registrato ascolti record, riconfermando Matano come re indiscusso dell’informazione pomeridiana. Ecco allora che, secondo le ultime indiscrezioni, la Rai avrebbe deciso di premiare il conduttore con un nuovo programma in prima serata: scopriamo di più.

Rai 1, Alberto Matano si prende la prima serata

Le indiscrezioni arrivano direttamente dal noto settimanale Chi, secondo il quale il buon Alberto Matano sarebbe pronto a sbarcare in prima serata con un programma tutto suo nella prossima stagione televisiva. In altre parole, la Rai avrebbe deciso di premiare il conduttore affidandogli un nuovo format in prime time, che andrebbe a raddoppiare la sua presenza sul primo canale della rete.

In autunno, infatti, Matano tornerà a condurre una nuova stagione de La Vita in Diretta (dopo i grandi ascolti di quest’anno) e, oltre a tornare anche a Ballando con le Stelle in veste di custode del tesoretto, sbarcherà in prima serata su Rai 1 con un programma di infotainment. Al momento non vi sono ancora particolari informazioni su questo nuovo format, con casa Rai che continua a mantenere il massimo riserbo sia sul periodo di messa in onda che sull’eventuale titolo dello show. Per avere qualche certezza in più non rimane allora che attendere la presentazione dei nuovi Palinsesti Rai che avverrà a luglio.

Alberto Matano inarrestabile: le voci su Domenica In

E proprio perché Alberto Matano si presenta ad oggi come uno dei volti di punta di casa Rai, il conduttore rimane uno dei nomi più papabili anche per la conduzione della stagione 2025-2026 di Domenica In. La prossima edizione del contenitore domenicale avrà infatti una conduzione corale, che vedrà la padrona di casa Mara Venier accompagnata da altri co-conduttori. Chi saranno? Al momento non vi sono certezze, ma tra i possibili nomi rientrano indubbiamente quelli di Alberto Matano, Francesca Fialdini e Stefano De Martino.

Se la scelta dovesse veramente ricadere su Alberto Matano, per lui potrebbe essere davvero la stagione televisiva più proficua di sempre, con ben quattro programmi su Rai1 che lo vedrebbero protagonista o partecipe. Una promozione che, dati alla mano, sarebbe ad ogni modo giusta e meritata dopo il successo degli ultimi anni.

