Domenica In, al fianco di Mara Venier un solo co-conduttore: Gabriele Corsi vs Nek, chi salta La prossima edizione dello storico contenitore della domenica di Rai 1 vedrà la padrona di casa affiancata da un nuovo volto: cambia anche la formula dello show

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

È tempo di cambiamenti a Domenica In. Domani venerdì 27 giugno 2025 si terrà la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26 e, tra novità e conferme (e cancellazioni), verrà annunciata anche la nuova formula dello storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1. In occasione dell’edizione che segnerà i 50 anni della trasmissione, infatti, Mara Venier verrà affiancata da un co-conduttore (e non due, come si era ipotizzato nelle ulime settimane) e cambierà gran parte del ‘suo’ show. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, la nuova formula del programma di Mara Venier

Sono stati giorni frenetici per Domenica In in vista della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025/26. Nel corso della prossima edizione lo storico contenitore domenicale lanciato nel 1976 da Corrado festeggerà i suoi 50 anni e, per l’occasione, la tv di Stato ha deciso di fare le cose in grande. Al timone del programma rimarrà ovviamente Mara Venier, alla sua ottava edizione consecutiva (la sedicesima in totale, record della trasmissione), ma per la conduttrice quest’anno ci sarà più budget, innanzitutto, e una nuova formula per rivaleggiare con Maria De Filippi nella domenica degli ascolti tv. Confermatissime le intervista a cuore aperto, motore pulsante dello show, a Domenica In non mancheranno cambiamenti nel format, a partire dai conduttori. Come emerso nelle ultime settimane, infatti, al fianco di ‘zia Mara’ ci sarebbero dovuti essere due new entries come Gabriele Corsi e Nek. Quest’ultimo, però, non farà parte del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nek fuori da Domenica In: perché e il nuovo ruolo di Gabriele Corsi

Come rivelato da Affari Italiani, Nek non sarà nel cast di Domenica In nella stagione 2025/26. Mara Venier sarà dunque affiancata da un solo co-conduttore, Gabriele Corsi, e il contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1 non verrà dunque diviso in tre ‘blocchi’ come inizialmente ipotizzato. "Nek avrebbe voluto fare Domenica In, ma impegni dovuti alle sue tournée glielo hanno impedito" si legge sul portale, che rivela anche un nuovo ruolo per il cantante nella programmazione Rai: "Ha preferito andare a fare il coach e giurato a The Voice Senior, in arrivo nei venerdì sera d’autunno su Rai1 dopo il consueto ciclo di Tale e quale show. Impegno questo più leggero che gli permette di avere più spazi liberi durante l’anno, mentre Domenica in è un impegno fisso settimanale di 8 mesi e passa". Sfilatosi dunque da Domenica In, quindi, Nek lascerà spazio al solo Gabriele Corsi, che affiancherà Mara Venier nella prima parte dello show, presumibilmente dedicata maggiormente al varietà e ai giochi prima di passare il testimone alle interviste.

Potrebbe interessarti anche