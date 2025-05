Mara Venier su Fiorello a Domenica In, la replica in diretta: “Che casino” La conduttrice dello storico show domenicale del pomeriggio di Rai 1 ha commentato il presunto ‘interesse’ del collega con un messaggio vocale: cosa ha detto

Mara Venier dice la sua. Intervenuta nel corso della puntata di oggi venerdì 23 maggio 2025 del nuovo show di Fiorello Radio2 Radio Show – La Pennicanza, infatti, la conduttrice ha commentato il presunto ‘interesse’ del collega, che proprio ieri notte aveva parlato della possibilità di condurre Domenica In. Attraverso un messaggio vocale a sorpresa, ‘zia Mara’ ha scherzato con Fiorello riguardo le sue dichiarazioni. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Mara Venier su Fiorello a Domenica In: le sue parole

Tornato questa settimana in radio dopo un lungo silenzio al timone del suo nuovo show Radio2 Radio Show – La Pennicanza, Fiorello ha parlato anche di un suo possibile ritorno in tv. Nel corso di una delle ormai consuete dirette social insieme all’amico e collega Fabrizio Biggio, infatti, ieri notte lo showman siciliano aveva scherzato su quello che sarebbe stato il ‘suo’ Domenica In in caso di addio di Mara Venier (che ormai da anni sembra pronta a lasciare lo storico programma domenicale del pomeriggio di Rai 1). Parlando del suo ritorno in radio, Fiorello ha infatti confessato: "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe".

"Mara l’ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto". Le parole del comico siciliano hanno ovviamente suscitato discussioni (ma anche interesse) nel mondo dello spettacolo, ma il colpo di scena è arrivato nella puntata di oggi della sua trasmissione Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Prima Fiorello ha ironizzato sulle sue dichiarazioni, ritrattando: "Condurre Domenica In? Significa fare le prove il sabato sera, poi la domenica mattina, la diretta… ma io la domenica uso il girello!". Poi è stata proprio Mara Venier a intervenire e commentare i rumor delle ultime ore. La conduttrice di Domenica In (al timone del programma per ben 16 edizioni, inamovibile dal 2018) ha infatti mandato un messaggio vocale a Fiorello nel pieno della diretta, scherzando: "Amore, ma che cavolo di casino hai fatto…".

