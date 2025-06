"Nek a Domenica In", clamoroso retroscena: la scelta di Mara Venier (e il piano B) Per la prossima edizione "corale" di Domenica In, sarebbe quasi fatta per Gabriele Rossi. Ma, dopo il rifiuto di Malgioglio, anche Nek potrebbe avere un ruolo.

Rivoluzione in casa Rai, nello specifico, a Domenica In. Nonostante il programma sia da poco ‘andato in vacanza’, si sta già lavorando alla nuova "corale" edizione. La stagione televisiva 2025/2026 si preannuncia molto ma molto importante: si festeggiano, infatti, i 50 anni di un programma che ha fatto la storia della TV e che ha accompagnato generazioni di spettatori. Accanto a Mara Venier, che sarà nuovamente al timone, si sta valutando una piccolo ma significativo cambiamento: al suo fianco potrebbero esserci altri conduttori. Dopo il presunto rifiuto di Cristiano Malgioglio, da giorni, ormai, si parla di Gabriele Corsi, il quale sarebbe sempre più vicino al format. Tuttavia, nelle ultime ore, sono spuntati altri due nomi e, uno di questi, è quello di Nek. Ma vediamo insieme di chi si tratta.

Domenica In, ‘quasi fatta’ per Gabriele Rossi: ma spunta anche Nek (e non solo)

La nuova edizione di Domenica In sarà ‘particolare’: Mara Venier potrebbe avere al suo fianco altri conduttori. Secondo quanto riportato da AffariItaliani, Gabriele Corsi è sempre più vicino a un possibile ingresso nel programma domenicale di Rai 1, mentre la scelta del secondo partner di Venier per la prossima edizione risulta ancora incerta e in continua evoluzione. I due candidati principali sono Nek, noto cantante diventato conduttore televisivo, noto per aver condotto Da noi… a ruota libera e Dalla strada al palco su Rai 1, e il comico e attore Giovanni Vernia. Il nuovo partner dovrebbe occuparsi della parte musicale e di intrattenimento del programma. Anche Riccardo Rossi è in corsa per affiancare zia Mara.

Il presunto rifiuto di Cristiano Malgioglio e le parole di Venier sulla nuova stagione

Mara Venier ha confermato il suo ritorno alla conduzione di Domenica In, dopo una stagione un po’ turbolenta segnata anche da difficoltà personali legate alla salute del marito Nicola Carraro. Il programma si prepara a rinnovarsi e a festeggiare i 50 anni di messa in onda, un traguardo storico. Mara sarà alla guida per l’ottava volta consecutiva, e tornerà la doppia conduzione. Secondo Hit di Affari Italiani: "Inizia a definirsi il cast della prossima edizione di Domenica In. Mentre Malgioglio declina l’invito pur di non rinunciare a Tale e Quale Show e Amici, procede speditamente l’arrivo di Gabriele Corsi nella domenica di Rai 1. Accanto a Mara previsto anche Riccardo Rossi". Malgioglio avrebbe rifiutato, mentre Corsi e Rossi sarebbero quasi confermati.

Dopo un’incertezza iniziale, Venier ha posticipato il suo presunto addio a Domenica In. Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time, le avrebbe chiesto di rifare il talk show per il 50° anniversario del programma. Questa edizione sarà diversa, con un approccio corale e una squadra che la riporti alle origini. L’obiettivo è chiudere un cerchio "e di farlo per bene". Mara h spiegato: "Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi". Fiorello si è candidato scherzosamente come conduttore, ma i possibili successori sono Stefano De Martino, che "potrebbe fare una Domenica In molto rivoluzionaria, cambiando tutto", o Alberto Matano, con un taglio più giornalistico.

