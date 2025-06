Mara Venier, la confessione choc sul marito Nicola Carraro: “In pericolo di vita per tre giorni” La conduttrice Rai si è raccontata in una lunga intervista. E ha svelato il trauma degli ultimi mesi, funestati dai problemi di salute dello storico compagno. Ecco i dettagli.

Come un macigno, le parole di Mara Venier affidate a Vanity Fair raccontano la pesantezza di questi ultimi mesi. La conduttrice Rai, che nella prossima stagione tornerà al timone di Domenica In (ma con qualche ‘aiutino’) ha svelato in un’intervista intima tutte le difficoltà legate alla salute di Nicola Carraro, suo marito e compagno storico. Ma ha anche raccontato diversi aneddoti sulle relazioni del passato. Approfittandone per rifilare una (quasi) stoccata all’ex Renzo Arbore. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Mara Venier, la confessione choc sul marito Nicola Carraro

Mara Venier, protagonista della cover di Vanity Fair insieme alle colleghe Antonella Clerici e Milly Carlucci, si è aperta come raramente ha fatto in passato. Soprattutto sulla salute del marito Nicola Carraro, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare, insieme a Mara, sfide davvero pesantissime. "Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita", ha confessato Mara. "Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene…la vera botta di cu*o nella mia vita. Non ha mai sofferto di gelosia retroattiva. Sono stata molto amata, e ho amato uomini meravigliosi. Con la differenza che Nicola mi ha sposata, mi ha dato quella ‘dignità’…".

Nicola Carraro, però, per diversi giorni ha lottato per sopravvivere. Come la stessa Venier ha svelato in esclusiva a Vanity Fair. "Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo", ha detto la conduttrice. "È stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa". E il dolore è stato tale che Mara, ora, non ha paura a definirsi triste. "L’amore della mia vita non sta bene", aggiunge. E spiega che la sua paura più grande è senza dubbio perdere "le persone che amo. Il resto non mi spaventa".

La stoccata di Mara Venier a Renzo Arbore

Nella chiacchierata con Vanity Fair c’è stato anche spazio per altro. Mara Venier ha ricordato il nuovo format che l’attende nella Domenica In della prossima stagione (ma non sa ancora chi l’affiancherà). E non è mancata, in conclusione, una stoccata all’ex Renzo Arbore, che ferì Mara per quel fantomatico matrimonio mancato tra i due. "Non era una fissa. Però sì, con Renzo mi sarebbe piaciuto: ma era uno scapolone contrario al matrimonio. Poi è successa la tragedia del bambino che abbiamo perso a sei mesi di gravidanza. Probabilmente, se quel bambino ci fosse stato…Il fatto è che mi sono sempre adattata ai miei uomini, ed erano tutti uomini che volevano la libertà. Non sbagliavano loro, sbagliavo io: volevo un progetto di famiglia da persone che non me lo potevano dare".

