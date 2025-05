Mara Venier distrutta, confessa: "Ho qualcosa di più importante a cui pensare, piango prima di andare in onda" Commozione per Mara Venier al Salone del Libro di Torino: una confessione toccante sul palco ha svelato il momento più difficile della sua vita privata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Chi conosce Mara Venier sa che ha sempre saputo indossare il sorriso con eleganza, anche quando dentro le cose si fanno complicate. Al Salone del Libro di Torino, però, quel sorriso si è incrinato per un attimo, lasciando spazio a qualcosa di più vero. Sul palco insieme a Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, durante un incontro che si preannunciava leggero e ironico, l’atmosfera è cambiata di colpo.

Le lacrime di Mara Venier e il momento difficile nella sua vita

Tutto è partito da una domanda di Littizzetto, che con garbo ha pensato di chiedere qualcosa di più personale alla conduttrice: "Mara, ma come si fa ad andare in onda quando hai delle tue cose personali, dei dolori, delle fatiche, dei magoni, anche dei lutti, a volte?". E lì Mara ha abbassato per un attimo la guardia. Ha preso fiato e con la voce spezzata ha rivelato: "Faccio un po’ fatica a risponderti", ha detto, guardando i suoi due colleghi. "Magari piango anche due minuti prima di andare in onda, ma poi arrivo in studio e tutti loro cominciano a essere sempre così affettuosi con me".

Le preoccupazioni di Mara Venier, e la sua dedizione alla TV

La conduttrice ha scelto di scendere più nel dettaglio con le sue rivelazioni: "Quando hai un problemone, l’emozione arriva. Poi si accende quella luce rossa e io fino alle 17.10 dimentico tutto". Venier non ha rivelato cosa effettivamente la sta mettendo in difficoltà in questo periodo, ma stando alle sue recenti dichiarazioni, la risposta più accreditata sembra essere la preoccupazione per la salute del marito Nicola Carraro, da mesi alle prese con ricoveri e problemi fisici che hanno costretto la coppia a rivedere tutta la propria quotidianità. "Della febbre me ne frego, sono andata in onda anche col piede rotto", ha detto, con schiettezza la conduttrice, "Ultimamente però c’ho qualcos’altro a cui pensare, che è più importante del piede rotto, della febbre e di tutto il resto". Parole che non lasciano spazio a interpretazioni.

L’amore tra Mara Venier e il marito Nicola Carraro

La loro è una storia iniziata nel 2000, grazie a una cena organizzata da un’amica in comune, Melania Rizzoli. Poi sei anni di convivenza, e nel 2006 il matrimonio, celebrato da Walter Veltroni. "Ci siamo trovati tardi, ma bene", dice spesso Mara. Una relazione solida, che non ha bisogno di clamore e conferme esterne. Non hanno avuto figli insieme, ma entrambi arrivavano da famiglie già costruite. Negli ultimi mesi, però, Carraro ha vissuto momenti molto difficili: un grave problema respiratorio a dicembre, il ricovero, la sedia a rotelle, un’ernia che oggi lo blocca: "Abbiamo dovuto rinunciare alla casa di Santo Domingo", ha rivelato Mara, luogo dove lui amava rifugiarsi mentre la moglie era impegnata in TV. Una rinuncia che fa capire quanto siano cambiate le priorità.

