Gabriele Corsi, il (giusto) premio dopo Eurovision: sarà nello show più popolare della Rai Gabriele Corsi sarebbe in lizza per co-condurre Domenica In con Mara Venier insieme a Malgioglio. Bruciata la concorrenza di Fiorello, De Martino e Matano.

Continua il toto-nomi per i conduttori (più di uno, a quanto pare) che dovrebbero affiancare Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In. La zia d’Italia ha infatti annunciato, pochi giorni fa, l’intenzione di alleggerire il suo carico di impegni, anche per poter dedicare più tempo al marito (al momento in cattive condizioni di salute). Ecco allora che un’indiscrezione dell’ultim’ora, riportata dal sito di Davide Maggio, parla di una possibile promozione per Gabriele Corsi, reduce da un’ottima conduzione dell’Eurovision Song Contest. E il suo nome, al momento, non è l’unico di cui si vocifera con insistenza.

Gabriele Corsi, il rumor (clamoroso) sull’approdo a Domenica In

Le intenzioni in Rai, dopo quanto dichiarato da Mara Venier, sembrano chiare. Creare un contenitore collettivo, per così, dire nella nuova Domenica In al via a settembre. Un po’ come accadeva ai tempi di Corrado, nelle primissime edizioni dello show. Diversi segmenti, dunque, tra cui quello dedicato alle solite interviste della Venier. Ma altri spazi verrebbero affidati a volti noti della tv italiana.

Se ne sarebbe discusso, a quanto pare, anche nelle scorse ore. Durante un incontro decisivo tra fra Beppe Caschetto – che adesso si occupa delle attività professionali di Mara – e i vertici di Viale Mazzini. E se i nomi che circolavano nei giorni passati, come Fiorello, Matano e De Martino, paiono già accantonanti ancora prima di partire, un conduttore su tutti sembra in pole position. Gabriele Corsi, reduce dall’Eurovision di Basilea, potrebbe aver infatti bruciato sul tempo i vari competitor (veri o presunti).

A supportare questa versione dei fatti è il sito di Davide Maggio, che riporta quanto segue: "Possiamo anticiparvi che, archiviata l’ipotesi Giletti, tra i nomi presi in considerazione per il contenitore di Rai 1 c’è Gabriele Corsi. Il commentatore dell’Eurovision potrebbe dar vita ad un gioco sul quale aleggia ancora il mistero. Probabile possa trattarsi di un game musicale".

L’ipotesi Cristiano Malgioglio al fianco di Mara Venier

Oltre a Gabriele Corsi (nome comunque da confermare) si sta facendo largo una candidatura importante, probabilmente per un altro segmento del prossimo Domenica In. Il fortunato potrebbe essere Cristiano Malgioglio, ormai veterano della tv (più o meno trash) e volto riconoscibilissimo dal pubblico generalista. Non è chiaro, però, quale tipo di spezzone verrebbe affidato a Malgioglio. E allora non resta che restare in attesa di nuove evoluzioni. O smentite riguardanti i nomi appena fatti (come spesso accade, si sa). E poi ci saranno i palinsesti definitivi Rai, che molto presto verranno presentati ufficialmente. Insomma, attendiamo con pazienza.

