Domenica In, la Rai sborsa e cambia: cosa faranno Nek e Gabriele Corsi e quale sarà il ruolo (diverso) di Mara Venier La prossima edizione segnerà i 50 anni dello storico contenitore di Rai 1: budget più alto, Corsi e Nek alla conduzione e le basi per il futuro post-Venier

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Domenica In si prepara ai festeggiamenti e alla rivoluzione. La prossima edizione, infatti, segnerà i 50 anni dello storico contenitore della domenica di Rai 1 e, stando alle ultime voci, la Rai avrebbe deciso di fare le cose in grande per l’occasione. Mara Venier godrà di un budget più alto, di due nuovi (e amatissimi) volti come Gabriele Corsi e Nek al suo fianco alla conduzione e di tante novità. La nuova formula di Domenica In, insomma, è alle porte. Scopriamo cosa cambierà e tutti i dettagli.

Domenica In, la nuova formula per i 50 anni e il ruolo di Mara Venier

Nel corso della prossima edizione Domenica In taglierà l’incredibile traguardo dei 50 anni e – come anticipato – la Rai festeggerà a dovere la storia del programma lanciato nel 1976 da Corrado. Nonostante le voci di un possibile addio non si siano placate nemmeno quest’anno, il volto simbolo del programma rimarrà Mara Venier. Alla sua ottava edizione consecutiva (la sedicesima in totale, record della trasmissione), infatti, la conduttrice rimarrà stabilmente al timone dello show. La novità, tuttavia, non mancheranno.

Come svelato negli ultimi giorni, innanzitutto, in occasione della 50esima edizione di Domenica In "zia Mara" verrà affiancata da due nuovi volti. Alla conduzione, infatti, ci saranno anche Gabriele Corsi e Nek. I conduttori si alterneranno in una sorta di nuova formula suddivisa in tre blocchi, ma non si dovrebbe comunque trattare di una divisione a compartimenti stagni. Mara Venier, Corsi e Nek guideranno il programma insieme, all’insegna del gioco di squadra in una sorta di formula ibrida con tra intrattenimento e musica. La Rai continuerà così a puntare forte su due conduttori amatissimi come Corsi e Nek e anche a gettare le basi per il futuro senza Mara Venier. Così facendo, inoltre, la tv di Stato non metterà in difficoltà i due nuovi volti della trasmissione, che avrebbero rischiato di essere penalizzati o comunque messi in ombra dalla sempre amatissima Mara Venier, vero e proprio simbolo del programma.

"Arginata" la figura di Mara Venier, dunque, anche l’orario rimarrà invariato. Domenica In continuerà ad andare in onda come di consueto dalle 14:00 alle 17:10, prima di dare la linea a Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, proprio recentemente confermata nello slot della domenica pomeriggio di Rai 1. Per Domenica In, insomma, si preannuncia un’edizione piena di emozioni, anche e soprattutto grazie agli investimenti Rai, che avrebbe deciso di fare le cose in grande in occasione di questa 50esima edizione del programma.

