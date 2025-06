Domenica In, Mara Venier ‘sciopera’: "Non va ai palinsesti Rai". La protesta dopo i cambi (sgraditi) Esplode il caso Venier in vista della presentazione dei palinsesti Rai: secondo L'Espresso, Mara potrebbe disertare l’evento perché scontenta dei cambi decisi a Domenica In

Una nuova ‘bomba’ rischia di esplodere in casa Rai a poche ore dalla presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2025/2026. Stando a quanto svela L’Espresso, non mancherà solo Sigfrido Ranucci all’evento in programma a Napoli, ma anche un altro personaggio copertina di Viale Mazzini: Mara Venier. La conduttrice veneta, infatti, sarebbe in rotta di collisione coi vertici dell’azienda a causa di alcuni cambi decisi a Domenica In senza il suo consenso.

Mara Venier diserta la presentazione dei palinsesti Rai: perché

Ormai diverse settimane fa Mara Venier ha sciolto le riserve riguardo alla sua presenza alla guida del contenitore domenicale di Rai 1, rimandando di un anno il suo proposito di lasciare il programma per dedicarsi alla famiglia e a suo marito Nicola Carraro che sta attraversando un periodo complicato di salute. Per trovare un compromesso tra impegni lavorativi e vita privata, Mara ha concordato con la Rai un’edizione Domenica In 2025/26 ‘corale’, con uno o due co-conduttori al suo fianco e diverse novità. La rivoluzione del contenitore festivo di Rai doveva essere studiata d’intesa con la conduttrice, ma quest’ultima non avrebbe gradito la scelta di cambiare capo autore e capo progetto del programma, due figure cardine per la buona riuscita di ogni progetto televisivo. Per questo – scrive L’Espresso – la Venier sarebbe "furiosa e minaccia di disertare la presentazione dei palinsesti Rai" in programma oggi 27 giugno: un gesto plateale che ufficializzerebbe la rottura tra lei e l’azienda.

La conduttrice non avrebbe gradito la sostituzione, per ora solo ufficiosa, del suo storico capo autore Marco Luci. In arrivo da Fremantle ci sarebbe Fabio Pastrello, che dovrebbe supervisionare anche la nuova parte affidata a Gabriele Corsi. Non solo. Anche il recente cambio del capo struttura Daniele Cerioni, figura che segue il programma per l’azienda, sarebbe un tema caldo. Per queste ragioni l’assenza di Venier, domani, non passerebbe inosservata".

Mara Venier: il rapporto con Angelo Mellone e la ‘diplomazia’ Rai

La situazione, naturalmente, è in totale divenire. Mara Venier da sempre è una aziendalista, quindi a prescindere dal malumore per le scelte su Domenica In passate sopra la sua testa potrebbe evitare lo ‘sciopero’ e decidere ugualmente di apparire stamattina a Napoli, con il solo scopo di non creare imbarazzi alla Rai in un giorno tanto importante. Ma anche in quel caso, il suo disappunto resterebbe e andrebbe gestito nei prossimi mesi dal direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, che già tre anni fa fece discutere per un commento sulla Venier: "La prossima Domenica In infatti sarà tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse, ma la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti", disse Mellone nel 2023 scatenando un putiferio di polemiche per aver messo in discussione il ruolo della conduttrice. All’epoca la situazione rientrò grazie alla mediazione dei vertici Rai. Resta da vedere se stavolta ci saranno i margini per far ‘digerire’ a Mara i cambiamenti sgraditi nel team di Domenica In.

Domenica In: novità, ripensamenti e il dietrofront di Nek

Fino a pochi giorni fa la squadra di Domenica In 2025/2026 sembrava definitiva, con Nek e Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier e una formula ‘a blocchi’ ideata per alleggerire la conduttrice e iniziare a preparare il terreno al suo addio in programma l’anno seguente. Ora però tale line-up sembra essere saltata a causa del ripensamento di Nek, che avrebbe rinunciato a Domenica In preferendo il ruolo da coach nel programma The Voice di Antonella Clerici, un impegno meno ingombrante che gli consentirebbe margine maggiore per dedicarsi al suo in partenza a breve e che durerà fino a fine 2025 con tappe negli USA e in Canada. Al momento, invece, sembra confermata la presenza di Gabriel Corsi, ma visto il clima d’incertezza che regna attorno alla prossima edizione di Domenica In è meglio lasciare aperta la porta a possibili sorprese dell’ultimo minuto.

