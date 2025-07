Domenica In nel caos, c'è un taglio inaspettato: chi salta e cosa succede a Mara Venier Continua la situazione di caos a due mesi dal via della nuova edizione: dopo il taglio di Nek e il braccio di ferro per Fazio, Rai si affiderà a registi interni

Continuano le tensioni tra Rai e Mara Venier. A poco più di due mesi dall’inizio della nuova edizione di Domenica In (che festeggerà 50 anni), infatti, la situazione intorno al programma è tutt’altro che definita. Dopo il ‘taglio’ di Nek e il braccio di ferro sulle ospitate da Fazio, ‘zia Mara’ andrà infatti incontro all’ennesimo stravolgimento: la Rai, infatti, ha deciso di allontanare lo storico regista di Domenica In Duccio Forzano per affidarsi a registi interni. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Domenica In, la situazione di caos

La sua assenza alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 ha fatto discutere, ma alla fine Mara Venier tornerà regolarmente al timone di Domenica In a partire da settembre. La conduttrice e padrona di casa non poteva mancare nella prossima edizione (durante la quale la trasmissione festeggerà 50 anni) e ha accettato di restare in Rai. Tra le parti, però, ci sarebbe stata una trattativa lunga e complessa, finita con non poche riserve da parte di "zia Mara".

Nella prossima stagione di Domenica In, come detto, non mancheranno le novità, a partire da un nuovo co-conduttore. Mara Venier non sarà più sola e sarà affiancata da Gabriele Corsi. Saltato all’ultimo invece il nome di Nek, che sembrava dovesse essere il secondo co-conduttore dello show del daytime della domenica di Rai 1. La confusione, tuttavia, non si è fermata qua e tra Mara Venier e la Rai sarebbe iniziato un braccio di ferro anche sul possibile approdo a Nove della conduttrice, che sarebbe la nuova ospite fissa di Fabio Fazio al tavolo di Che Tempo Che Fa.

Salta il regista di Mara Venier: nuove tensioni?

Come annunciato dal direttore produzione tv Marco Cunsolo, in casa Rai salirà in cattedra il nuovo "Polo regia". La tv di Stato ha infatti deciso di valorizzare le professionalità interne e di affidarsi dunque ai propri registi. Come svelato da L‘architetto, a fare le spese di questa "rivoluzione" sarà anche Duccio Forzano. Il regista di Domenica In (ha diretto alcune edizioni storiche, compresa l’ultima) potrebbe salutare il programma di Mara Venier, che si ritroverebbe così senza il "suo" regista in vista dell’edizione forse più importante, quella dei 50 anni. Tra co-conduttori saltati, tensioni con la concorrenza e nuovi registi, insomma, la situazione tra Rai e "zia Mara" rischia di farsi rovente in vista del prossimo autunno e del ritorno di Domenica In.

